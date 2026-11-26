Аутор:АТВ редакција
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Европски парламент је изгласао резолуцију о 35. годишњици пада и разарања Вуковара у којој се одаје почаст погинулима у том граду, осуђује величање ратних злочинаца и позива Србија да отвори архиве како би се пронашли нестали.
Сјећање на Вуковар не припада само Хрватској него и Европи у цјелини и служи као трајан подсјетник да обрана мира, људских права и основних европских вриједности изискује сталну будност, жртву, политичку храброст и дијалог – стоји у резолуцији која је усвојена на пленарној сједници Парламента у Стразбуру, преноси "Телеграф".
Резолуцију су потписали сви хрватски европосланици, уз петеро парламентараца из Шведске, Њемачке, Шпаније, Аустрије и Белгије.
У резолуцији се Србија позива да отвори своје архиве и помогне у проналаску несталих.
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