Аутор:АТВ редакција
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Високе цијене некретнина у Хрватској озбиљно доводе у питање приуштив становања, посебно за младе у већим градовима и приморским мјестима, упозорио је гувернер Хрватске народне банке (ХНБ) Анте Жигман у интервјуу за Хину.
Према његовим ријечима, један од главних разлога високих цијена јесте недовољна понуда нових стамбених објеката, која не успијева да прати потражњу подстакнуту привредним растом. Притом је истакао да се у Хрватској и даље гради мање стамбених некретнина него 2007. године, када је изградња била на врхунцу претходног циклуса.
Колико је снажан раст цијена показују и најновији доступни подаци Државног завода за статистику (ДЗС).
У другом тромјесечју 2026. године цијене стамбених некретнина у Хрватској биле су 12,7 одсто више него у истом периоду прошле године. У Загребу су порасле 15,7 одсто, док је на Јадрану забиљежен раст од девет одсто, преноси Пословни дневник.
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Посебно су поскупјеле постојеће некретнине, чије су цијене на годишњем нивоу порасле 14,1 одсто, док су нове стамбене некретнине поскупјеле 9,2 одсто. Истовремено је број продатих стамбених објеката био 33,3 одсто мањи него у другом тромјесечју 2025. године, према привременим подацима ДЗС-а. Таква кретања показују да високе цијене могу да се задрже и у условима смањеног броја купопродаја.
Жигман објашњава да је потражња за некретнинама посљедњих година расла захваљујући повољним привредним резултатима, туризму, извозу и коришћењу европских фондова, док понуда није пратила такав раст потражње, што је допринијело повећању цијена.
Гувернер сматра да чињеница да се данас гради мање него 2007. године показује да хрватска привреда није ушла у фазу прекомерне стамбене изградње.
Међутим, ограничена понуда истовремено представља озбиљан проблем за грађане који купују прву некретнину, а најизраженије посљедице осјећају млади у већим градовима и туристички атрактивним дијеловима Хрватске.
Због ризика повезаних са растом цијена некретнина и снажним кредитирањем грађана, ХНБ је од 1. октобра 2026. године додатно пооштрио критеријуме за одобравање кредита.
Гувернер је оцијенио да су претходне мјере, уведене у јулу 2025. године, већ дале одређене резултате јер су успориле раст кредита и смањиле ризичност новог задуживања.
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Ипак, у ХНБ-у су закључили да је за снажније успоравање кредитне активности потребно додатно ограничити могућност одступања од прописаних критеријума.
Према новој одлуци ХНБ-а, објављеној у Народним новинама, банке по правилу и даље не смију да одобравају стамбене кредите код којих укупна мјесечна отплата дуга прелази 45 одсто прихода корисника кредита. Ограничен је и однос износа кредита и вриједности некретнине, уз прописане изузетке.
Жигман напомиње да такве мјере могу бити ублажене или укинуте уколико се околности промијене, али проблем приуштивости становања остаје све док понуда нових некретнина не буде успијевала да прати потражњу.
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