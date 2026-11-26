Представници рудара Рудника мрког угља "Бреза" и федерална "Електропривреда", у чијем саставу послује Рудник, постигли су договор о исплати плате и топлог оброка за октобар, након чега је отказан за подне најављени протест испред зграде Владе Федерације БиХ (ФБиХ).

Исплата плате и топлог оброка договорена је за сутра, а рудари су најавили да ће радити и током предстојећег викенда како би обезбиједили довољне количине угља за потребе Термоелектране "Какањ".

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Брезански рудари обуставили су 19. новембра производњу тражећи исплату октобарске плате, преноси Срна.

Осим исплате зарађених плата, рудари из Брезе од Владе ФБиХ, ресорног министарства и "Електропривреде" очекују конкретне потезе који ће омогућити наставак рада и дугорочну одрживост рудника.