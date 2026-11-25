Аутор:АТВ редакција
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Тешко насљеђе страних интервенција и наметнутих рјешења мора бити предмет озбиљног разговора и у процесу европских интеграција, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Она је истакла да то подразумијева отварање питања статуса наметнутих закона, враћања институција у оквир домаће управе и спровођења суштинских реформи.
Тешко насљеђе страних интервенција и наметнутих рјешења мора бити предмет озбиљног разговора и у процесу евроинтеграција. То подразумијева отварање питања статуса наметнутих закона, враћања институција у оквир домаће управе и спровођења суштинских реформи, а не подметања приче о рефомама као преносу надлежности на ниво БиХ.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 25, 2026
Цвијановић је нагласила да реформе не смију бити представљене као процес преноса надлежности на ниво БиХ.
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