Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић рекао је да Уставни суд БиХ константно продукује кризу у БиХ, те да је посљедњом одлуком овог суда која се односи на право вета уништен, не само правни, него и уставни систем БиХ.
Минић је указао и на незаконито функционисање Уставног суда БиХ, те навео да је то суд из којег нису отишле стране судије, у којем нема Срба, а двоје судија има више од 70 година.
Он је навео да Уставни суд нема исте аршине по којима доноси одлуке, а које се односе на конститутивне народе, те да је изгубљено повјерење у ту институцију.
Минић је подсјетио да је функционисање Уставног суда БиХ регулисано међународним уговором који се зове Дејтонски мировни споразум и за чије спровођење гарантују земље које су га потписале.
"А то се сада све крши и то искључиво на штету српског народа", рекао је Минић за РТРС.
Он је истакао да је борба Републике Српске против неуставних одлука Уставног суда БиХ већ почела, да се од ње неће одустати, те поновио да на нивоу БиХ неће бити разговора о формирању власти и институција све док се не ријеше питања државне имовине, статуса Уставног суда БиХ и Канцеларије високог представника.
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