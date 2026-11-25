Аутор:Бранка Дакић
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Умјесто да штити, Уставни суд БиХ својим одлукама упорно урушава Устав Бих. Преузима спорове за које јесте, али и за које није надлежан.
То је показао и у случају оспоравања вета Жељке Цвијановић на одлуку о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ. Огњен Тадић истиче да овом одлуком Уставни суд БиХ није ријешио никакав спор, већ је само створио нови спор и још једном потврдио да је његово неуставно поступање неприхватљиво, неподношљиво и неодрживо.
„Одлука крњег Уставног суда је противуставна, а најгоре од свега је то то она механизме заштите виталних националних, ентитетских интереса третира као механизам блокаде и тиме, у принципу, показује да крњи Уставни суд ради против Устава БиХ, што и јесте основна примједба на његово понашање које долази из Републике Српске“, рекао је правник и савјетник предсједника Републике Српске, Огњен Тадић.
Оваква одлука ће произвести далекосежне негативне посљедице, јер је Уставни суд први пут ограничио право вета, који је уставна категорија, јасан је Милан Петковић. Устав БиХ не наводи по којим питањима члан Предсједништва може да покрене вето, већ се јасно наводи да члан Предсједништва БиХ који се не слаже са одлуком Предсједништва, може одлуку прогласити деструктивном по витални национални интерес ентитета за територију на којој је изабран.
„Они су неким својим изведеним тумачењима дошли до закључка да само се може покренути питање заштите виталног националног интереса за она питања која су, под наводницима, у надлежности Предсједништва, што није тачно, јер да ово није надлежност Предсједништва, онда Предсједништво не би ни могло донијети одлуку. Овакво тумачење Уставног суда излази из оквира њихових надлежности“, рекао је замјеник предсједавајућег Уставноправне комисије ПД ПС БиХ, Милан Петковић.
Уставни суд БиХ који, између осталог, наводи да оспоравана одлука Предсједништва БиХ не спада у домен спољне политике, не само да не нуди дефиницију спољне политике, он не наводи ни на темељу којих критеријума је утврдио да ово питање није обухваћено вођењем иностране политике. Дакле, заузима став произвољно, став је Дамира Сакића. Такође, Уставни суд избор чланова Комисије пореди са именовањем судија Уставног суда, што се никако не може доводити у везу једно с другим.
„По питању Комисије за очување националних споменика, бошњачки члан Предсједништва је једнострано у име Предсједништва затражио од УНЕСКО-а да номинује међународне чланове, а Предсједништво о тој номинацији доноси коначну одлуку, те се изводи јасан закључак да је номинација од стране УНЕСКО обухваћена спољном политиком“, рекао је правник Дамир Сакић.
Уставни суд БиХ ставља се изнад Устава БиХ и то је недопустиво, став је наших саговорника. Подсјетимо, Предсједништво БиХ је 29. јуна прегласавањем српског члана Предсједништва усвојило одлуку о именовању чланова Комисије за очување националних споменика. Жељка Цвијановић уложила је вето 1. јула, а Народна скупштина Републике Српске га потврдила 7. јула. Све је урађено у року који Устав прописује.
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