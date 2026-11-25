Аутор:АТВ редакција
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БиХ нема дан државности, поручио је Сташа Кошарац замјеник предсједавајуће Савјета министара.
"Никакве бошњачке политичке манипулације, историјски фалсификати и покушаји ревизије прошлости не могу промијенити ту чињеницу. Узалуд покушавају да један датум из своје политичке интерпретације историје представе као празник свих народа у БиХ. То није заједнички празник, нити ће икада бити", написао је он на Инстаграму.
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Истакао је да не постоји закон о празницима на нивоу БиХ, нити одлука надлежних институција којом је 25. новембар утврђен као дан државности.
"Они, који су рушили Југославију деведесетих година прошлог вијека, данас би да празнују нешто што је настајало у времену када је стварана иста та Југославија. Посебно је лицемјерно да се данас позивају на ЗАВНОБиХ, а 1. марта 1992. године су срушили тековине 25. новембра. Српска неће учествовати у том фалсификовању историје, нити ће прихватити да јој Сарајево намеће шта треба да слави. Њихове илузије нас не занимају", навео је он.
Поручио је да нека коначно прихвате политичку реалност.
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"Данашња БиХ није заснована на њиховим интерпретацијама ЗАВНОБиХ-а, већ на Дејтонском споразуму, који је БиХ дефинисао као заједницу два ентитета и три конститутивна народа. Свако настојање да се тај поредак замијени унитаристичким концептом представља директан удар на Дејтон и равноправност народа. БиХ може бити искључиво дејтонска или је неће бити", рекао је он.
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