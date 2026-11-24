Аутор:АТВ редакција
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Знајући Игора Додика, сигуран сам да ће он бити један од најбољих премијера у историји Републике Српске, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић и изразио наду да ће грађани то препознати.
- Морам да признам да ме помало забавља и смијешна ми је сва та прича и те критике искључиво на рачун презимена Игора Додика, с обзиром на то да сам апсолутно сигуран да ће резултати рада владе Игора Додика бити такви да ће бити општеприхваћени и да ће Игор Додик сигурно бити један од најбољих премијера у историји Републике Српске - рекао је Ковачевић.
Истакао је да се у свим демократским друштвима премијер предлаже тако што она странка која побиједи на изборима предложи мандатара, односно кандидата за предсједника владе.
- И то је тако и у Републици Српској. Чињеница да се у ова два или три дана на друштвеним мрежама појавило неких десет хиљада фотографија чланова СНСД-а из цијеле Републике Српске са Игором Додиком, показује колико је он дубоко инкорпориран у СНСД, у наше чланство, наше структуре и наш рад - истакао је Ковачевић.
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Навео је да је Игор Додик, неко ко је и те како препознат у СНСД-у као један од најбитнијих људи њихове структуре.
- Ту апсолутно нема ништа што би било коме у СНСД-у на било који начин било спорно. Вјерујем да ће то и остали грађани Републике Српске препознати. Када би се Игор Додик презивао другачије, сигуран сам да би он и као кандидат био исто тако општеприхваћен. Јер када имате једног младог човјека од 37 година, који је завршио један од најпрестижнијих економских факултета у Европи, који је радио као пројект менаџер на озбиљним пројектима једне свјетске компаније као што је Тошиба у Европској унији, али и на значајним енергетским пројектима Тошибе у региону, који је био предсједник регионалне кошаркашке АБА лиге, који је члан Савјета Лиге шампиона у кошарци, да је то неко каквих сигурно нема два у Републици Српској, има један - рекао је Ковачевић.
Сматра да је нормално да било који предсједник Владе добије период од сто дана како би се реално процијенио његов рад и резултати.
- Једино изгледа Игор Додик само због тога што се тако презива не може да добије ни један дан. Али још једном ћу рећи, забавља ме све то јер сам потпуно сигуран да ће та перцепција и те како да се мијења и да ће Игор Додик резултатима свог рада да зачепи уста свима онима који су га критиковали само због тога како се он презива. А да ће с друге стране бити апсолутно отворен за све оне критике које ће имати било какав аргумент за било који потез који буде повлачио, као и да ће бити отворен у смислу да прихвати сваку сугестију како би резултати рада његове владе и како би укупно стање у друштву Републике Српске било боље. Ја му желим сваку срећу - закључио је Ковачевић.
(РТРС)
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