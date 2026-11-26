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Квалитет ваздуха јутрос је врло нездрав у Високом са индексом 272 и Илијашу са индексом 206, подаци су сајта "Еко-акција".
Врло нездрав ваздух код лица са респираторним обољењима попут астме може изазвати значајна појачања симптома и интензитета болести, а повећана је вјероватноћа негативних посљедица по респираторне органе цјелокупног становништва.
Обољели од плућних болести и болести срца, труднице, дјеца и старији, морају избјегавати било какве активности током боравка вани, док би остали морали избјегавати продужена или већа напрезања током боравка вани.
Нездрав вадзух је у Лукавцу, гдје индекс квалитета ваздуха износи 190, Травнику 189, Вогошћи 180, Какњу 179, Зеници 173, Тузли 166 и Бањалуци 153.
У Маглају и Добоју квалитет ваздуха јутрос је нездрав за осјетљиве групе, док је умјерено загађен у Живиницама, Сарајеву, Приједору, Хаџићима, Тешњу и Јајцу.
Добар квалитет ваздуха измјерен је у Требињу и Мостару.
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