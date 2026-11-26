Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је лицемјерном тобожњу бригу члана Предсједништва БиХ Дениса Бећировића о Уставу, који, како је навео, никако да примијети да га највише угрожавају они који би да га тумаче мимо његовог текста, уз помоћ страних интервенција и крњег Уставног суда.
"У фестивалу Бећировићевих беспризорних изјава јуче се издвојила она о повратку на тзв. републику БиХ. Ко му је дао мандат да пријети прекрајањем уставног поретка", упитао је Кошарац.
Он је истакао да би било занимљиво видјети како Бећировић замишља рушење Устава - тако што Република Српска инсистира на поштовању изворног Дејтона и уставних надлежности или тако што он и њему слични годинама покушавају да од БиХ направе унитарну државу по мјери бошњачког народа.
"Изузетно је лицемјерно што се Бећировић тобоже толико брине о Уставу, а никако да примијети да га највише угрожавају управо они који би да га тумаче мимо његовог текста, уз помоћ страних интервенција и крњег Уставног суда. Ту, изгледа, његова уставна принципијелност изненада престаје", констатовао је Кошарац.
Умјесто што се бави шизоидним пријетњама непостојећим политичким пројектима, додао је он, Бећировићу би било неупоредиво корисније да се коначно посвети стварности и почне да поштује изворни Дејтон.
"БиХ неће бити стабилнија зато што Бећировић гласније сања о унитарној држави. Напротив",оцијенио је Кошарац.
Истакао је да Дејтонски споразум није документ који се отвара само на страницама које Бећировићу одговарају, нити је предмет његовог слободног тумачења.
"Нека се Бећировић мане пријетњи и великих лекција. БиХ има шансу искључиво као дејтонска категорија, састављена од два ентитета и три конститутивна народа", поручио је Кошарац на "Инстаграму".
Поводом 25. новембра, који се у Федерацији БиХ обиљежава као дан државности, Бећировић је, између осталог, рекао да би поједини политички представници Републике Српске прије него, како је навео, почну заговарати рушење постојећег уставног поретка, требали имати на уму да је важећи Устав БиХ заснован на амандманским измјенама Устава Републике БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму