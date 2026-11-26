Аутор:АТВ редакција
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Водитељка РТС Милица Симовић нашла на се на мети критика корисника друштвених мрежа због лапсуса који је имала у програму уживо.
Наиме, Милица Симовић је извештавала о новим дешавањима у земљи и свету, а у једном моменту је саопштила да је преминуо оснивач и некадашњи гитариста групе “Дуран Дуран” Енди Тејлор и направила лапсус који је одмах постао предмет подсмијеха на мрежи “Икс”.
"Гитариста британске поп групе Ђуран, Ђуран Енди Тејлор у 65. години у свом дому на Ибици у Шпанији, саопштили су чланови бенда", рекла је Милица Симовић у програму уживо и услиједила је лавина на друштвеним мрежама.
"Ма је л’ она рече Ђуран Ђуран?", гласио је један коментар, а онда је услиједило: “Добро је те није рекла Ћуран, Ћуран!”, “Умирем од смијеха".
Иначе, Милица Симовић је једно од нових ТВ лица РТС одабраних путем Јавног позива, преноси "Блиц".
Ma jel ona reče Đuran Đuran? https://t.co/YqJKitCeiH— branamilunov (@branamilunov) November 26, 2026
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