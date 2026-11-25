Аутор:АТВ редакција
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Према астролошким прогнозама, четири датума у децембру могла би да донесу неочекиване проблеме и емотивне напетости, због чега би било добро одложити доношење важних одлука.
Иако је децембар мјесец славља и дружења, астрологија и нумерологија упозоравају на неколико изазовних дана.
Према нумерологији, читав мјесец је у знаку броја четири, који симболизује напоран рад и рјешавање заосталих обавеза, а не одмор и опуштање. Астролози издвајају четири датума током којих би требало добро размислити прије доношења важних одлука.
Почетак мјесеца доноси напетости због квадрата Марса у Дјевици и ретроградног Урана у Близанцима. Овај астролошки аспект повезује се са неочекиваним компликацијама и нестрпљењем.
Ако сте планирали миран дан, будите спремни на могуће промјене планова. Непланирани изласци или импулсивно покретање нових пројеката могли би да поремете ваш буџет, па се препоручује да унапријед одредите колико сте спремни да потрошите како бисте избјегли непотребан стрес.
Квадрат Венере у Шкорпији и Плутона у Водолији могао би да донесе напетости у љубавним односима, пише портал „Чани“. Ријеч је о понављању сличних астролошких аспеката из септембра и октобра, који се повезују са израженијом љубомором и потребом за контролом у везама.
Астролози савјетују да тог дана избјегавате организовање великих догађаја и потписивање важних уговора. Ако дође до несугласица са партнером, покушајте да их ријешите мирним разговором прије него што се ситуација додатно закомпликује.
Пун Мјесец у Раку биће у опозицији са Сунцем у Јарцу. Према астролошким тумачењима, такав положај може да изазове емотивну напетост и сукоб између сопствених потреба и очекивања других.
Породична окупљања могла би поново да пробуде старе навике и осјећај да морате свима да удовољите. Прије доношења одлука или прихватања било каквих понуда добро размислите о томе да ли оне одговарају вашим жељама и потребама.
Посљедњи дан у години доноси напет астролошки аспект Меркура и Сатурна. Умјесто опуштеног дочека Нове године, могли бисте да се суочите са кашњењима и неспоразумима.
Обратите пажњу на оно што говорите и обећавате током новогодишње ноћи. Иако је положај Мјесеца у Ваги, према астролошким тумачењима, повољан за дружење, савјетује се опрез у комуникацији како бисте избјегли непотребне неспоразуме на самом почетку нове године, преноси Супержена.
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