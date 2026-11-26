Аутор:АТВ редакција
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Суд БиХ је оптуженом Дражену Шиниковићу изрекао казну затвора у трајању од пет година.
У пресуду Шиниковићу урачунава се вријеме проведено у притвору од 23. августа 2022. до 10. новембра 2023. године.
Суд је изрекао којом је оптужени на основу члана 285. ЗКПБИХ, у осуђујућем дијелу изреке пресуде оглашен кривим што је, радњама описаним у овом дијелу изреке пресуде, починио кривично дјело организовани криминал, у вези са кривичним дјелом прање новца.
Оптужени је проглашен кривим што је, свјесно и добровољно, постао припадником групе за организовани криминал, коју је од половине 2020. до краја 2021. године на подручју Босне и Херцеговине организовао оптужени РАЖЕ.М., а којој су као чланови свјесно и добровољно приступили и оптужени С. Р., В. С., Д. С., В. Р., М. Б., М. Ч., Т. В. и већи број других њима познатих лица из Босне и Херцеговине и из других држава, која група је формирана ради чињења кривичног дјела неовлашћени промет опојним дрогама и кривичног дјела прање новца из КЗБИХ.
Даље се наводи да је овако организована група дјеловала на подручју Босне и Херцеговине, Републике Србије, више држава ЕУ, међу којим су Република Аустрија, Република Хрватска, Швицарска, Краљевина Шпанија, СР Њемачка, а поједини чланови групе су дјеловали и у државама Јужне Америке, при чему су припадници групе за међусобну комуникацију користили посебно подешене мобилне телефоне са инсталираном апликацијом АНОМ, намијењеном за остваривање заштићене, криптоване комуникације, у којим комуникацијама су договарали вријеме, мјесто и начин извршења кривичних дјела.
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У пресуди се, између осталог, наводи и да је оптужени Дражен Шиниковић, заједно са М. М., С. Р., Т. В., В. С. и М. Ч., новац прибављен вршењем кривичног дјела неовлашћени промет опојним дрогама, стављао у легалне новчане токове, користећи исти за куповину покретних и непокретних ствари, улагањем у грађење стамбених објеката, плаћањем пореза на непокретности, те на други начин вршио прикривање поријекла и природу овако стеченог новца.
Насупрот наведеном, на основу члана 284. тачка ц) ЗКПБиХ, у ослобађајућем дијелу изреке пресуде, оптужени је ослобођен од оптужбе, јер није доказано да је радњама описаним у тачкама овог дијела изреке пресуде, починио кривично дјело за које се теретио, односно организовани криминал из члана 250. став 2. КЗБиХ, у вези са кривичним дјелом неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗБиХ.
Против ове пресуде дозвољена је жалба вијећу Апелационог одјељења овог Суда, у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде.
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