Аутор:АТВ редакција
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Јаке снаге Жандармерије налазе се испред Окружног суда у Бањалуци гдје је у току спровођење ухапшених у акцији "Емисар".
Рочиште за разматрање приједлога у Окружном суду у Бањалуци је заказано за данас, 26.11.2026. године, у 12:15 часова.
Суд је саопштио да на рочишту неће бити омогућено присуство јавности у складу са одредбом члана 250. Закона о кривичном поступку Републике Српске која, како наводе, предвиђа присуство јавности само током главног претреса, али не и у фази претходног поступка.
Ради се о произвољном тумачењу наведеног члана, јер у ЗКП нигдје није дефинисана јавност на рочишту за притвор. По том питању Република Српска и Федерација БиХ имају потпуно неуједначену праксу, будући да Суд БиХ, као и кантонални судови у Федерацији БиХ дозвољавају присуство јавности на рочиштима за притвор. Маса је примјера који то потврђују, па и у предметима високе корупције, организованог криминала и слично.
Високи судски и тужилачки савјет (ВСТС) БиХ је, у сарадњи с Мисијом ОЕБС-а у БиХ, 2025. године објавио водич "Правосуђе и медији: Извјештавање о поступању тужилаштва и судова", гдје се на страни 26 дословно наводи: "Рочишта на којима се доноси одлука о притвору су такођер јавна."
Подсјећамо, у акцију су ухапшени Насер Орић, Николина Шљивић, Месуд и Мустафа Мустафића и Синиша Дерганац.
Орић, Шљивићева, Дерганц и Мустафа осумњичени да су у саставу криминалног удружења починили кривично дјело спречавање доказивања у предмету покушаја тешког убиства Косте Пандуревића, за које је осумњичен одбјегли Ђорђе Ждрале.
Мустафа Мустафић осумњичен је да је у саставу криминалног удружења помагао Ждрали у бјекству и скривању.
Акцију "Емисар", по налогу Републичког тужилаштва, спровела је Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске уз подршку СИПА.
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