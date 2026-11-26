Фото: АТВ БЛ

У сарајевском насељу Отока данас је дошло до трагедије након што је возачу позлило током вожње. Како незванично сазнаје портал "Аваза", возач је преминуо.

Портпаролка МУП-а КС Мерсиха Новалић потврдила је за портал "Аваза" да је возачу позлило, али да засад нема више информација о овом догађају. Регион Становање постаје луксуз у комшилуку: Цијене станова не престају да расту "Возачу је позлило током вожње. Колеге су на терену. За сада немамо више информација" рекла је Новалић. Више информација о околностима трагедије биће познато накнадно.

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