Фото: Vatrogasno društvo Ribnik

У пожару који је избио ноћас у Драгорају код Рибника изгорјело је возило.

"На интервенцији су учествовала два ватрогасца са једним возилом", речено је из Ватрогасног друштва Рибник. Рибнички ватрогасци саопштили су да је интервенција забиљежена 26. новембра 2026. у 0:45 часова. Регион Хаос због невремена у Црној Гори: Авион умјесто у Тиват слетио у Подгорицу

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