Аутор:АТВ редакција
Коментари:3
Мандатар Игор Додик разговара у Бањалуци са представницима Срба из Федерације БиХ.
У оквиру консултација за састав нове владе Републике Српске, Додик је претходно данас разговарао са представницима удружења пољопривредних произвођача, као и са делегацијом Савеза општина и градова Српске.
Након састанка са представницима Срба из ФБиХ, Додик ће у 13.00 часова обавити консултације са представницима Коалиције за државу.
Мандатар ће по завршетку свих консултација дати изјаву за новинаре.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч2
Република Српска
4 ч0
Република Српска
7 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму