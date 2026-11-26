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Ранко Шкрбић изабран је данас за ректора Универзитета у Бањалуци.
Одлуку о његовом именовању подржало је 25 чланова Сената, док је један био против. Шкрбић је најавио да ће у мандату радити на програму који је и раније најавио, а који ће се одвијати у неколико фаза.
Додао је да ће посебна пажња бити посвећена модернизацији наставних планова и програма, развоју науке и јачању сарадње са привредом.
"Планирамо да радимо на развоју посебних хабова које ће нам привреда поставити. Један од приоритета биће и интернационализација Универзитета, као и његово кадровско подмлађивање, како би младим људима било омогућено брже напредовање", додао је Шкрбић.
Наводи да ће о томе разговарати са Владом Републике Српске, посебно о могућностима буџетске подршке за запошљавање младих кадрова.
"Међу плановима су и инфраструктурни пројекти, међу којима је и пресељење факултета са старог кампуса у нови. Настојаћемо да повећавамо академску заједницу како би наше друштво осјетило корист", рекао је Шкрбић.
Јавни конкурс за избор ректора објављен је 3. новембра, након одлуке Сената Универзитета од 29. октобра, а био је отворен осам дана. Шкрбић је био једини кандидат који се пријавио на конкурс. Он је 18. августа изабран за вршиоца дужности ректора на ванредној сједници Сената Универзитета у Бањалуци.
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