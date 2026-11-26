Аутор:АТВ редакција
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Кандидат за предсједника Владе Републике Српске Игор Додик наставља консултације и данас.
Разговараће са представницима Задружног савеза и пољопривредних произвођача.
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На консултације долазе и представници Савеза општина и градова, представници Срба из Федерације БиХ и представници Коалиције за државу.
Додик је јуче разговарао са представницима синдиката и пословне заједнице. Обећао је борбу против сиве економије и већу контролу пословања јавних институција и предузећа.
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