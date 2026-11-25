Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић изјавио је да ће додатно појачати ангажман Српске на међународном плану и истакао да очекује одличну сарадњу са будућим премијером.
"Мислим да ћемо бити добар тандем - предсједник Владе Републике Српске и српски члан Предсједништва БиХ", истакао је Минић.
Минић је рекао да жели да буде предсједник свих грађана, да буде присутан у цијелој Републици Српској, те да планира наставити радити као и док је био предсједник Владе Српске.
"Без обзира ко припада којој политичкој партији или нацији, желим да будем та спона према извршној и законодавној власти", каже Минић.
Он је изразио задовољство због чињенице да Република Српска има рекордан број запослених, односно 292.213, што је доказ да инвестициони циклус, који је Српска покренула, утиче на кретања новца и развој пословања што даје бенефита.
Коментаришући наводе да ће на његов рад утицати предсједник СНСД-а Милорад Додик, Минић је истакао да ће у вршењу функције предсједника Републике Српске бити самосталан, као што је то био и на функцији предсједника Владе.
"Мандат је Додику одузет великом неправдом. То је мандат који му је дао народ Републике Српске, а не нека институција, па да му тек тако може бити одузет. Осим тога, дио сам СНСД-а и имамо своје политике, те план рада, којих се придржавамо", рекао је Минић.
Он сматра да је очигледно да именовањем Организационог секретара СНСД-а Игора Додика за кандидата за предсједника Владе Републике Српске долази до смјене генерације, те указао да то могу направити само озбиљне политичке партије, које имају ресурсе и могу изњедрити и изградити личности које ће имати подршку народа.
"Игор Додик је кроз организациону структуру СНСД-а ушао у све и једну локалну заједницу. Он је неко у кога вјерујем да ће генерацијски прелаз направити без турбуленција", рекао је Минић.
Минић је указао да именовање најмлађег мандатара у историји Републике Српске даје вјеру и наду и младима и старима у боље сутра.
Он је констатовао да долази до генерацијске смјене и да је то била тема о којој се позитивно говорило у СНСД-у. "Кренули смо у ту причу и када су у питању локалне заједнице и раније, а поготово у задњем изборном циклусу", напоменуо је Минић, подсјетивши да СНСД већ дуго организује школе лидера.
Минић најавио да ће ангажовати више младих људи који су се већ издвојили радом, образовањем и знањем, што планира да учини и будући премијер.
"Знам да ће ти млади људи унијети, не само енергију, већ и ведрину, неке нове идеје. То ме радује", навео је Минић.
Осврнувши се на опозиционе критике у вези са мандатаром, Минић је рекао да они који су изгубили изборе траже начин да осуде, поручивши да ће народ видјети по дјелима ко је какав.
"Поднијећемо извјештај народу и ја сам на то спреман. И сносити консеквенце за неиспуњена обећања. Дио подршке сам добио и због моје непосредности, односно чињенице да сам спреман примити критику и признати грешку", рекао је Минић за РТРС.
Он је поручио да је битно повјерење које се стиче директним контактом са грађанима у локалним заједницама да би се дефинисали проблеми који се приоритетно морају ријешити.
Минић је најавио наставак борбе против криминала и поручио да ће у тој борби институције Републике Српске побиједити. "Имамо примјер колико је само у задњих неколико дана дроге склоњено са улице и овом приликом похваљујем припаднике МУП-а. Дрога се увукла у све поре друштва и тешко је, поготово родитељима, одгајати дјецу у таквом амбијенту. Борићемо се против таквих појава", нагласио је Минић.
Говорећи о криминалитету уопште, Минић је навео да је Република Српска једно од сигурнијих мјеста у региону.
Минић је истакао да је будућност Републике Српске добра и сигурна, те да је и у највећим кризама сачувала стабилност
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