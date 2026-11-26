Аутор:АТВ редакција
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Потпредсједник Савеза општина и градова Републике Српске Мирослав Бојић изјавио је данас у Бањалуци да су на консултацијама са кандидатом за предсједника Владе Српске Игором Додиком предложили измјене одређених закона, посебно Закона о социјалној заштити.
Бојић је навео да у овом закону има довољно простора за унапређење буџетског стања локалних заједница и Владе Републике Српске.
"Разговарали смо о закону о заштити од пожара, о пословним зонама и поправљању инфраструктуре у локалним заједницама гдје је могуће одредити додатне локације за пословне зоне", рекао је Бојић новинарима послије консултација са мандатаром.
Он је навео да начелници и градоначелници очекују да будући министар управе и локалне самоуправе Републике Српске буде буде продужена рука у делегирању важних питања Влади Српске, те да присуствује сједницама Предсједништва Савеза.
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"Видимо да имамо озбиљно разумијевање. Захваљујемо на досадашњој помоћи Владе Републике Српске када је ријеч о свим инвестицијама у локалним заједницама јер је уложено доста средстава", рекао је Бојић, који је и градоначелник Лакташа.
Он је поновио да ће Савез општина и градова бити партнер свакој локалној заједници у кандидовању важних пројеката, али и новој влади Републике Српске, преноси Срна.
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