Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Један од најбољих фудбалера Борца Стефан Савић због повреде Ахилове тетиве неће бити са екипом у највећој утакмици за бањалучки клуб, вечерас против Аталанате.
Један од најбољих фудбалера Борца Стефан Савић због повреде Ахилове тетиве неће бити са екипом у највећој утакмици за бањалучки клуб, вечерас против Аталанате. Повреда га је одвојила од терена, али је срцем уз саиграче која је послао поруку подршке.
"Борчевци, пред нама је велика утакмица. Знам да ће моја браћа дати све од себе да освојимо три бода и побиједимо у овој утакмици. Зато, сви на стадион и нека грми Бања Лука", поручио је Савић.
Пред њим је дугачка пауза, Борчевим тифозина захвалио се на порукама подршке које добија након повреде.
Борац и Аталанта састају се вечерас у 21 час у 4. колу Конференцијске лиге.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму