Аутор:АТВ редакција
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Божићни пост почиње у суботу, 28. новембра, и трајаће до Бадњег дана, 6. јануара. Током овог четрдесетодневног поста, када се из исхране изостављају месо, млијечни производи и јаја, важно је водити рачуна о правилном избору и комбиновању намирница.
Из Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" указују да посна исхрана, уз мало труда и правилан избор намирница, може бити разноврсна, енергетски и нутритивно уравнотежена.
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У складу са правилима поста, намирнице животињског поријекла најчешће се замјењују пецивима, тјестенином, кромпиром, хљебом и различитим индустријским производима, што може довести до неуравнотеженог енергетског уноса и недовољног уноса хранљивих материја.
У "Батуту" наглашавају да избацивање намирница животињског поријекла не значи аутоматски и квалитетнију исхрану. Њен квалитет зависи, прије свега, од тога чиме се замјењују намирнице које се током поста не конзумирају.
Једна од најчешћих грешака током поста јесте недовољан унос протеина, који се иначе налазе у месу, јајима, млијеку и млијечним производима.
Умјесто њих, често се повећава унос угљених хидрата кроз хљеб, тјестенину и пецива, док су махунарке, попут пасуља, грашка, сочива, леблебија и бораније, које представљају значајан извор биљних протеина, недовољно заступљене у јеловнику.
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Међу најчешћим грешкама у исхрани током поста су:
Стручњаци подсјећају да треба водити рачуна и о уносу маслиновог уља и орашастих плодова, попут ораха, бадема и љешника, док основу посне исхране треба да чине воће и поврће.
За дужи осјећај ситости и довољан унос хранљивих материја препоручује се да посни јеловник обухвати:
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У периоду поста не треба занемарити ни значај редовних оброка.
Дан би требало започети доручком који може да се састоји од интегралног хљеба или тоста са намазом од авокада или хумуса, уз мало салате.
Друга могућност је овсена каша припремљена са водом или биљним млијеком, уз додатак сјеменки, орашастих плодова и воћа, попут јабука или бобичастог воћа.
За ручак се препоручују намирнице богате биљним протеинима, попут сочива, којем се могу додати мрква, лук, парадајз, паприка или грашак, уз киноу и зачинско биље, преноси ГласСрпске.
Као примјер нутритивно уравнотеженог оброка из „Батута“ наводе комбинацију сљедећих намирница:
Овакав оброк обезбјеђује биљне протеине, угљене хидрате, влакна и незасићене масне киселине.
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Из Института подсјећају да све недоумице у вези са посном исхраном, правилним комбиновањем намирница, распоредом оброка током дана, као и одржавањем њихове нутритивне и енергетске вриједности, грађани могу разријешити уз помоћ љекара Савјетовалишта за исхрану Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут".
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