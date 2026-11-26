Аутор:АТВ редакција
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Кинески произвођач аутомобила БЈД представио је први склопиви волан на свијету, који се за само десет секунди може увући у командну таблу и тако ослободити додатни простор у кабини.
Технолошко надметање у аутомобилској индустрији се наставља, а кинески произвођачи непрестано представљају нова рјешења. Најновије међу њима је склопиви волан уграђен у модел „Фанг Ченг Бао Бао 9“ компаније БЈД, који функционише на прилично необичан начин. Ријеч је о великом СУВ-у са плуг-ин хибридним погоном, дужине 5,27 метара, који је димензијама упоредив са моделима Ранге Ровер и Мерцедес ГЛС.
Његова посебност је склопиви волан који се за само 10 секунди може увући у инструмент-таблу, али искључиво док аутомобил мирује. Цијели механизам може да издржи најмање 80.000 циклуса склапања и расклапања.
У аутомобилској индустрији о оваквим воланима говори се већ дуже од деценије.
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Основна предност овог концепта јесте могућност ослобађања додатног простора у кабини док је аутомобил паркиран, чиме се ствара пространији амбијент налик дневној соби. Кинески произвођачи у аутомобиле уграђују све веће екране, приближавајући се концепту кућног биоскопа, а увлачење волана може додатно допринијети таквом амбијенту и омогућити возачу бољи поглед на екран.
На мјесту волана могао би да се нађе и склопиви сточић, попут оних у путничким авионима, намијењен за храну, пиће или лаптоп. Код аутомобила са моторима са унутрашњим сагоријевањем дио коришћења електричних уређаја захтијевао би покретање мотора. Међутим, електрични аутомобили и плуг-ин хибриди могу да користе енергију из главне батерије, што омогућава вишесатни боравак у возилу уз укључен клима-уређај и друге електронске уређаје.
Инжењери компаније БЈД осмислили су волан благо спљоштеног облика који се притиском на дугме склапа на два мјеста, смјештена на супротним странама обруча. Након склапања волан добија облик слова „Д“ и увлачи се дубље у инструмент-таблу. Видљив остаје само дио у којем се налази ваздушни јастук, док остатак волана нестаје унутар командне табле.
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Ваздушни јастук остаје активан чак и када је волан склопљен. То значи да би се, барем теоретски, у случају фронталног судара док аутомобил мирује, ваздушни јастук активирао и заштитио возача. Тајна овог система налази се у зглобовима скривеним унутар конструкције волана, као и у малим електромоторима високе прецизности. Из компаније БЈД наводе да су електромоторе преузели од инжењера који раде на развоју хуманоидних робота, за које су потребни мали и изузетно прецизни мотори.
Овакво рјешење не би било могуће уз класични стуб управљача због превеликог телескопског помјерања. Међутим, БЈД користи технологију „стеер-бy-wире“, захваљујући којој волан нема директну механичку везу са управљачким механизмом, што је инжењерима омогућило знатно већу слободу приликом пројектовања његових покрета.
Кинески инжењери тврде да је механизам за склапање опремљен сензорима који реагују на препреке, док је његова издржљивост провјеравана бројним тестовима током чак 36 мјесеци.
Овај СУВ покрећу два електромотора укупне снаге 544 КС, који енергију добијају из ЛФП батерије капацитета 66,48 кWх. Аутомобил је опремљен и 1,5-литарским турбо-бензинским мотором, који служи као генератор електричне енергије, будући да је ријеч о плуг-ин хибриду.
Почетна цијена овог модела на кинеском тржишту износи мање од 40.000 евра.
(Мондо)
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