Аутор:АТВ редакција
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Захваљујући производу који се налази у готово сваком кућном ормарићу за лијекове, можете брзо и једноставно очистити загорјело дно пегле. Ова метода је изненађујуће ефикасна.
Све што вам је потребно јесте неколико таблета парацетамола, у зависности од тога колико је дно пегле запрљано, и једна крпица.
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Чишћење се обавља док је дно пегле вруће, због чега је важно бити посебно опрезан.
Према овом савјету, најприје загријте пеглу, а затим таблетама парацетамола прелазите преко запрљаних дијелова. На овај начин загорјели остаци требало би да се лакше уклоне са површине.
Савјетује се да таблете не држите прстима, већ да их користите помоћу пинцете како бисте избјегли опекотине.
Овај трик може бити користан свима којима се догодило да предуго задрже пеглу на одјећи и тако загоре њену површину., преноси ГласСрпске.
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Ипак, прије примјене провјерите упутство произвођача пегле, јер чишћење вруће површине таблетама може оставити остатке и оштетити премаз.
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