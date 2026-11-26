Аутор:АТВ редакција
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Фармерке други дан висе на сушилици, пешкири су и даље хладни и влажни, а из ходника се осјећа онај устајали мирис. Сушење веша у стану у новембру зна да излуди, нарочито кад напољу данима нема ни сунца ни вјетра.
Топлота ту не одлучује све. Много зависи од редослиједа, од тренутка кад се машина угаси па све док одјећа не стигне у ормар.
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Први корак је најлакше прескочити. Кад мокар веш остане у затвореном бубњу преко ноћи, може да поприми устајао мирис који се послије тешко уклања.
Извадите веш чим се програм заврши, умјесто да сатима остане у машини. Ако перете увече, подесите одложени старт тако да се прање заврши када сте већ будни.
Свака кап коју машина избаци јесте кап мање коју одјећа мора да испусти током сушења. Ако материјал дозвољава, укључите додатну центрифугу, нарочито за пешкире и фармерке.
Код вуне, свиле и осјетљивих синтетичких материјала придржавајте се упутства на етикети. Прејака центрифуга може да оштети тканину или промијени њен облик.
Добро протресите сваки комад прије качења и рукама исправите наборе. Поравнајте рукаве, изврните џепове и исправите крагну, јер се згужвана и преклопљена мјеста спорије суше.
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Не качите мајицу пресавијену надвоје преко једне жице. Тако сушите два слоја тканине одједном, па средина може остати влажна и сљедећег дана.
Највећа грешка није хладан стан, него претрпана сушилица. Између комада оставите довољно простора да ваздух може слободно да пролази. Ако се одјећа додирује и преклапа, сушиће се спорије.
Пешкире и фармерке распоредите тако да не додирују тање ствари. Боље је да напуните двије трећине сушилице него да све нагурате одједном.
Док се веш суши, влага из одјеће прелази у ваздух. У малој, затвореној просторији то може да доведе до кондензације на прозорима и појаве тамних флека у угловима зидова.
Бирајте већу просторију или купатило са укљученим вентилационим извлакачем. Два-три пута дневно отворите прозор широм на неколико минута, умјесто да га стално држите на кип. Тако ћете кратко и ефикасно замијенити влажан ваздух свјежим.
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Вентилатор само покреће ваздух. Када дува у сушилицу, помаже да влага брже испарава са тканине, али је не уклања из просторије.
Одвлаживач, с друге стране, извлачи влагу из ваздуха и скупља је у посуди. Ако га већ имате, укључите га у просторији у којој се суши веш и пратите упутство за кориштење. Није неопходна куповина, али може бити од велике помоћи у влажним становима.
Узроци су обично сасвим свакодневни: веш који је предуго стајао у машини, прљава гума на вратима, превише детерџента, претрпана сушилица и одјећа скинута прије него што се потпуно осушила.
Редовно чистите фиоку за детерџент, гуму на вратима и бубањ, према упутству произвођача. Тако ћете смањити могућност да се непријатни мириси задржавају у машини и прелазе на опрану одјећу.
Немојте сипати више омекшивача мислећи да ће тако веш дуже мирисати. Вишак може да остави наслаге на влакнима, а пешкири због тога слабије упијају воду.
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Брзина сушења зими зависи од тога колико је воде остало у одјећи и колико слободно ваздух струји између комада, а не само од топлоте. Када то двоје средите, и хладан новембарски дан може бити сасвим добар за сушење веша.
(Крстарица)
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