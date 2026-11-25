Kardiolog Džeremi London izdvojio je četiri manje očigledna simptoma koji mogu ukazivati na probleme sa srcem i krvnim sudovima. Među njima su gubitak dlaka na nogama, oticanje članaka i stopala, problemi sa erekcijom i neobjašnjiv umor.

Kardiovaskularne bolesti obuhvataju različita zdravstvena stanja koja pogađaju srce i krvne sudove. Jedan od glavnih uzroka jeste nakupljanje masnih naslaga na zidovima arterija, što otežava protok krvi i povećava rizik od srčanog i moždanog udara, piše „Ekspres“.

Kardiolog, koji zdravstvene savjete redovno dijeli na društvenim mrežama, upozorava da određene promjene u organizmu ne treba zanemarivati, jer mogu biti rani pokazatelji kardiovaskularnih problema.

Gubitak dlaka na potkoljenicama

Gubitak dlaka na potkoljenicama, stopalima ili prstima na nogama može biti znak slabe cirkulacije, upozorava London.

Arterije u nogama mogu se suziti ili začepiti, baš kao i krvni sudovi koji snabdijevaju srce. Zbog smanjenog protoka krvi, tkiva dobijaju manje kiseonika i hranljivih materija, a folikuli dlake posebno su osjetljivi na takve promjene.

Zbog toga gubitak dlaka može biti jedan od ranih znakova bolesti perifernih arterija, iako se može javiti i iz drugih razloga.

Problemi sa erekcijom

Erektilna disfunkcija takođe može biti povezana sa zdravljem krvnih sudova.

Kardiolog objašnjava da su arterije u penisu znatno uže od onih koje snabdijevaju srce, pa čak i manja suženja mogu otežati protok krvi.

Zbog toga dugotrajni problemi sa postizanjem ili održavanjem erekcije kod nekih muškaraca mogu biti rani znak kardiovaskularnih oboljenja.

Otečeni članci i stopala

Oticanje članaka i stopala može ukazivati na to da srce ne pumpa krv dovoljno efikasno, upozorava London.

Kada je funkcija srca oslabljena, u organizmu može doći do nakupljanja tečnosti. Zbog djelovanja gravitacije, ona se često zadržava u donjim dijelovima tijela, zbog čega su otoci najvidljiviji oko članaka i na stopalima.

Iako oticanje može imati i brojne druge uzroke, učestale ili dugotrajne otoci ne bi trebalo da se zanemaruju.

Neobjašnjiv umor

Neuobičajen umor i stalan nedostatak energije takođe mogu biti povezani sa problemima sa srcem, naročito ako svakodnevne aktivnosti postaju sve napornije.

London ističe da mnogi ljudi takav umor pripisuju starenju ili lošoj fizičkoj kondiciji. Međutim, ako aktivnosti koje ste ranije obavljali bez poteškoća odjednom počnu da vas iscrpljuju, trebalo bi da se posavjetujete sa ljekarom.

Važno je naglasiti da nijedan od navedenih simptoma sam po sebi ne znači da osoba ima kardiovaskularno oboljenje.

Ipak, promjene u organizmu ne treba ignorisati, a u slučaju da simptomi traju, ponavljaju se ili se pogoršavaju, potrebno je potražiti savjet ljekara.