Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ и сутра ће бити облачно и тмурно вријеме, уз слабу кишу у више наврата, која ће у вишим предјелима прелазити у сусњежицу и снијег, уз формирање мањег сњежног покривача.
Током дана у Херцеговини се очекује дјелимично смањење облачности уз сунчане периоде, гдје ће бити и најтоплије, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Увече све хладније и облачно, на сјеверу и западу уз слабе падавине.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, у вишим предјелима током дана и појачан сјеверних смјерова.
На југу током јутра дуваће умјерен до јак југозападни вјетар, а у наставку дана, вјетар у слабљењу.
Максимална температура од три степена на западу до 10 на југоистоку, на југу до 14, а увече све хладније уз минималну температуру од нула на западу до четири на истоку, на југу до девет степени Целзијуса.
У Српској и ФБиХ данас је облачно са кишом, објавио је Федерални хидрометеоролошки завод.
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