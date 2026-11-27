Iako mnogi na pomen najjačeg bola prvo pomisle na porođaj, kamen u bubregu ili akutnu upalu pankreasa, jedno istraživanje pokazalo je iznenađujuće rezultate.

Naime, klaster glavobolja (ili histaminska glavobolja), poznata po izuzetno snažnim napadima bola, dobila je višu prosječnu ocjenu od svih navedenih stanja. Čak je gotovo tri četvrtine ispitanika njen intenzitet ocijenilo najvišom mogućom ocjenom.

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Istraživanje su sproveli američki neurolog Mark Buriš i njegovi saradnici, a rezultati su objavljeni krajem 2020. godine u naučnom časopisu Headache. U međunarodnoj anketi učestvovale su 1.604 osobe, koje boluju od klaster glavobolje.

Učesnici su ocjenjivali intenzitet bola tokom napada na skali od nula do deset, pri čemu je broj deset predstavljao najjači mogući bol. Oni koji su tokom života iskusili i druga bolna stanja ocijenili su i njih, što je istraživačima omogućilo poređenje različitih iskustava.

Rezultati su pokazali da je čak 1.157 ispitanika, odnosno 72,1 odsto, bol tokom napada klaster glavobolje ocijenilo maksimalnom ocjenom deset. Prosječna ocjena iznosila je čak 9,7, čime se klaster glavobolja našla ispred porođajnih bolova, akutne upale pankreasa i kamena u bubregu.

Klaster glavobolja – prosječna ocjena bola 9,7: Klaster glavobolju karakteriše izuzetno snažan bol koji se javlja na jednoj strani glave, najčešće u predjelu oko jednog oka. Napadi obično traju do tri sata, a mogu se ponavljati nekoliko puta tokom istog dana. Specifičnost ovog stanja je i to što se glavobolje javljaju u određenim periodima, takozvanim klasterima, koji mogu trajati nedjeljama.

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Neurolog Mark Buriš objasnio je da se klaster glavobolja često pogrešno dijagnostikuje kao upala sinusa. Razlog tome su simptomi koji mogu pratiti snažan bol, poput curenja nosa i suzenja oka. Prema njegovim riječima, u liječenju se primjenjuju kiseonik, određeni lijekovi koji se koriste za regulaciju krvnog pritiska i liječenje epilepsije, a novije medicinske metode uključuju i električnu stimulaciju nerava u predjelu glave i vrata.

Porođajni bolovi – prosječna ocjena bola 7,2: Porođajni bolovi zauzeli su drugo mjesto na rang listi, sa prosječnom ocjenom 7,2. Njihov intenzitet ocjenjivale su žene koje su imale iskustvo porođaja, ali istovremeno boluju i od klaster glavobolje. U istraživanju je učestvovalo ukupno 308 takvih ispitanica. Poređenje njihovih iskustava pokazalo je da su napade klaster glavobolje u prosjeku ocijenile bolnijim od porođaja.

Akutna upala pankreasa – prosječna ocjena bola 7,0: Na trećem mjestu našao se akutni pankreatitis, odnosno iznenadna upala pankreasa. Učesnici istraživanja koji su iskusili ovo stanje ocijenili su intenzitet bola prosječnom ocjenom 7,0. Time se akutna upala pankreasa svrstala među najbolnija stanja obuhvaćena istraživanjem, odmah iza klaster glavobolje i porođajnih bolova.

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Kamen u bubregu– prosječna ocjena bola 6,9: Kamen u bubregu takođe se našao visoko na rang listi najbolnijih iskustava. Posebno su bolne bubrežne kolike, koje nastaju tokom prolaska kamena kroz mokraćne puteve. Ispitanici koji su doživjeli takav bol dodijelili su mu prosječnu ocjenu 6,9, tek nešto nižu od one koju je dobila akutna upala pankreasa.

Kamen u žučnoj kesi – prosječna ocjena bola 6,3: Peto mjesto zauzeo je kamen u žučnoj kesi, sa prosječnom ocjenom bola 6,3. Iza njega našle su se prostrijelne rane, koje su dobile prosječnu ocjenu 6,0, kao i diskus hernija. Iako su sva navedena stanja povezana sa snažnim bolom, u ovom istraživanju dobila su niže ocjene od klaster glavobolje.

Ipak, autori istraživanja naglašavaju da dobijene rezultate treba posmatrati u kontekstu načina na koji su podaci prikupljeni. Naime, učesnici nisu ocjenjivali bol u trenutku kada su ga osjećali, već naknadno, oslanjajući se na sopstvena sjećanja. Zbog toga njihove procjene ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom intenzitetu bola tokom pojedinačnog napada ili zdravstvenog stanja.

Važno je i to što su sve druge vrste bola ocjenjivale isključivo osobe koje boluju od klaster glavobolje, a ne opšta populacija. To znači da rezultati predstavljaju poređenje subjektivnih iskustava određene grupe ispitanika, a ne univerzalnu rang listu bola koja jednako važi za sve ljude.

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Uprkos tim ograničenjima, istraživanje je pokazalo koliko intenzivni mogu biti napadi klaster glavobolje. Sa prosječnom ocjenom 9,7 od mogućih deset, ovo stanje izdvojilo se kao najbolnije iskustvo među zdravstvenim stanjima koja su učesnici istraživanja međusobno upoređivali.

(Večernji list)