Srpska pravoslavna crkva (SPC) 27. novembra obilježava Svetog apostola Filipa, jednog od dvanaestorice Hristovih učenika. Njegovo ime vezuje se za propovijedanje hrišćanstva u različitim krajevima, a crkveno predanje pamti ga i po stradanju u frigijskom gradu Jerapolju.

Istog dana pominje se i Sveti Grigorije Palama, dok se u narodu ovaj datum vezuje za Božićne poklade, uoči početka velikog Božićnog posta.

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Prema "Ohridskom prologu" Svetog Nikolaja Velimirovića, apostol Filip bio je rodom iz Vitsaide, mjesta na obali Galilejskog jezera, iz kojeg su poticali i apostoli Petar i Andrej. Od mladosti je poznavao Sveto pismo, a kada ga je Isus pozvao da mu se pridruži, odmah je krenuo za njim.

Nakon silaska Svetog Duha, Filip je propovijedao Jevanđelje u različitim dijelovima Azije i Grčke. U crkvenom predanju posebno se izdvaja njegovo djelovanje u Jerapolju, gdje je, prema žitiju, propovijedao zajedno sa apostolom Vartolomejem i svojom sestrom Marijamnom.

Stradanje u Jerapolju

Prema crkvenom predanju, u Jerapolju su stanovnici poštovali zmiju koju su smatrali božanstvom. Filip i njegovi saputnici su se molitvom suprotstavili tom kultu, nakon čega su izazvali gnjev lokalnog stanovništva.

Žitije navodi da su Filipa uhvatili i raspeli na drvetu i to naglavačke. Zajedno sa njim stradao je i Vartolomej, ali je on kasnije skinut sa krsta živ, dok je Filip preminuo. U istom predanju pominju se i čudesni događaji koji su pratili njihovo stradanje.

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Prema "Ohridskom prologu", apostol Filip postradao je u vrijeme rimskog cara Domicijana, a njegove mošti kasnije su prenijete u Rim. Ove detalje treba razumjeti kao dio crkvenog žitija, a ne kao istorijske činjenice koje su u svakom pojedinosti nezavisno potvrđene.

Božićne poklade i običaj praštanja

Datum Svetog apostola Filipa u narodu je poznat i kao Filipovdan, a vezuje se za Božićne poklade - dan uoči početka Božićnog posta. U 2026. godini post počinje 28. novembra i traje do Badnjeg dana, odnosno 6. januara.

Poklade su u narodnoj tradiciji bile vrijeme okupljanja porodice, rodbine i prijatelja, a jedan od običaja koji se posebno isticao jeste međusobno praštanje. Ljudi su jedni drugima govorili: "Oprosti i Bog da prosti", nastojeći da u period posta uđu bez zamjeranja i svađa.

U pojedinim krajevima Srbije zabilježeni su i običaji paljenja pokladnih vatri, okupljanja i maskiranih povorki. Ipak, oni su varirali od oblasti do oblasti, a riječ je o običajima koji pripadaju narodnoj tradiciji.

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Da li se na Filipovdan posti?

Iako se Božićne poklade uobičajeno opisuju kao posljednji dan pred početak posta, 27. novembar 2026. godine pada u petak, pa se ne može odmah govoriti o mrsnoj trpezi. Više crkvenih kalendara za taj datum navodi post na ulju, dok pojedini izvori navode drugačije razrješenje. Zbog toga je za konkretna pravila posta, posebno ako je u pitanju krsna slava, najbolje provjeriti kalendar svoje parohije ili se posavjetovati sa sveštenikom.

(Telegraf.rs)