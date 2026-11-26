Аутор:АТВ редакција
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Изненадно трчање по стану, скакање по намјештају и јурњава кроз ходник усред ноћи познати су готово сваком власнику мачке. Ветеринари истичу да је овакво понашање углавном потпуно нормално.
Ови нагли изливи енергије у стручној литератури називају се периодима махните насумичне активности (ФРАП), док их власници најчешће називају „зумијима“ (енгл. zoomies). Мачка тада без видљивог разлога трчи напријед-назад, нагло мијења смјер кретања и пење се по намјештају.
Како пише ПетМД, ветеринарка Елизабет Стело, шефица службе за понашање животиња на Универзитету Калифорније у Дејвису, објашњава да се овакво трчање разликује од уобичајене игре.
„Дјелује готово као да је ван контроле, док је игра обично одмјеренија“, каже Стело.
Мачке су крепускуларне животиње, што значи да су најактивније у зору и сумрак. Ветеринарка Трејси Дејс из компаније Зоетис за портал Кејр.ком наводи да мачке спавају од 12 до 16 часова дневно, због чега им је током будних сати потребно довољно игре и стимулације.
Ако је мачка већи дио дана провела неактивно, њен биолошки ритам и ловачки инстинкт могу је подстаћи на јурњаву у сумрак или касно увече.
Ветеринарка Алисон Геркен, стручњакиња за понашање животиња из организације Сан Франциско СПЦА, сматра да нагли спринтови и оштра скретања могу бити одраз предаторског понашања. Према њеним ријечима, овакви изливи енергије могу подстаћи ослобађање ендорфина и допринијети јачању мишића и здрављу срца.
Овакво понашање нарочито је често код мачића и младих мачака, али и код оних које живе искључиво у стану и имају мање прилика за кретање.
Окидач може бити и изненадна бука, мачја метвица или игра с другом мачком, а неке мачке почињу да јуре и након обављања нужде.
Стело објашњава да обављање нужде може стимулисати вагусни нерв и изазвати осјећај олакшања, који код појединих мачака прелази у стање узбуђења.
Ветеринари се слажу да је најбољи начин за смањење ноћне активности довољно игре и физичке активности током дана.
Препоручују свакодневну игру с власником, редовно мијењање играчака како мачки не би досадиле, те постављање пењалица и гребалица на мјестима на којима проводи највише времена.
Рошел Гвардадо, савјетница за понашање мачака из склоништа Пасадена Хјумејн, савјетује да се мачки умјесто једног пуног оброка гранула понуди неколико мањих оброка распоређених током дана.
Дејс додаје да могу помоћи и интерактивне хранилице и играчке-слагалице, кроз које мачка долази до хране на начин који подсјећа на лов, као и устаљен распоред храњења, игре и одласка на спавање.
Гвардадо истиче да мачке нису искључиво ноћне животиње, па се њихова активност може прилагодити ритму домаћинства, али за то су потребни вријеме и стрпљење.
Ако вас мачка редовно буди током ноћи, ветеринарка Кејт Доменико савјетује да јој се онемогући приступ спаваћој соби током ноћи.
Ноћна јурњава углавном није разлог за забринутост, али ветеринари упозоравају да је важно обратити пажњу на промјене у понашању.
Ако мачка која раније није имала овакве изливе енергије одједном постане изразито хиперактивна, то може бити повезано с појачаним радом штитне жлијезде или повишеним крвним притиском.
С друге стране, ако мачка почне мање да се игра, скаче и пење, узрок би могао бити бол, укључујући онај повезан с артритисом.
Посјету ветеринару не треба одлагати ни ако мачка током трчања дјелује као да је нешто боли, необично се оглашава или изгледа као да у страху бјежи од нечега.
На страх могу указивати напето тијело, раширене зјенице, спљоштене уши, као и накостријешен или трзав реп.
Стело власницима препоручује да сниме овакво понашање и снимак покажу ветеринару, како би се лакше утврдило да ли је ријеч о уобичајеном изливу енергије или знаку неког здравственог проблема.
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