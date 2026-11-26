Аутор:АТВ редакција
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Кинески гигант за онлајн малопродају "Тему" обавезао се да ће платформу прилагодити купцима у складу са законима ЕУ о заштити потрошача, саопштила је Европска комисија.
Након жалби европских организација за заштиту потрошача, компанија је навела да ће предузети снажније мјере против лажних рецензија и јасније приказивати цијене.
"`Темуове` обавезе тичу се широког спектра комерцијалних пракси које потрошаче доводе у заблуду или неоправдано утичу на њихове одлуке при куповини, укључујући лажне попусте, лажне рецензије, продају под притиском, присилно играње игрица, недостатак информација и обмањујуће информације", наводи се у саопштењу Комисије.
"Тему" је пристао и да направи јасну разлику приликом приказивања цијена између стварних попуста и поређења са општом референтном цијеном, пренијела је агенција ДПА.
У будућности, сви примјењиви порези и трошкови морају бити јасно приказани прије него што се процес наручивања заврши.
Према наводима из саопштења, отказивање и враћање робе убудуће ће бити лакше за купце.
Поврат новца биће извршен у року од 14 дана, а образац за отказивање биће доступан на свим званичним језицима ЕУ, преноси Срна.
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