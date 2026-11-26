Аутор:АТВ редакција
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Археолози су открили древну египатску грађевину, скривену готово 2.600 година, а први трагови о њеном постојању уочени су из свемира.
Истраживачи су помоћу сателитских радарских снимака пронашли доказе о закопаним архитектонским елементима на подручју делте Нила, у регији са меким тлом богатим седиментима.
Како би истражили дубље слојеве, тим је на терену користио инструменте који шаљу слабу електричну струју у тло и мјере колико лако она пролази кроз различите материјале. Ова техника, позната као томографија електричне отпорности (ЕРТ), омогућила је археолозима да идентификују древну грађевину и добију увид у њене темеље, што би могло донијети нова сазнања о грађевинским праксама старог Египта, пише ЦНН.
Карта положаја археолошког налазишта Буто: сателитски снимак Египта, положај Бута у сјеверозападном дијелу делте Нила и детаљан приказ налазишта са три одвојена хумка.
Истраживање, чији су резултати ове године објављени у часопису „Acta Geophysica“, спроведено је у древном граду Буту. То је некада било важно политичко и религијско средиште на сјеверу Египта, чији почеци сежу у четврти миленијум прије нове ере. Град је био средиште култа богиње Ваджет, богиње кобре за коју се вјеровало да штити Доњи Египат.
Остаци древног града данас чине сложено археолошко налазиште на којем су хиљаде година историје сачуване испод слојева седимента и грађевинског отпада. Неки од најстаријих трагова налазе се испод нивоа подземних вода, што отежава традиционална ископавања јер вода продире на налазиште и ограничава приступ закопаним грађевинама.
Комбинацијом сателитских података и истраживања на терену, научници су успјели да разликују археолошке остатке из различитих периода историје града, без потребе за обимним ископавањима. Поред знатно старије грађевине од непечене опеке из староегипатског периода, тим је открио и трагове насеља за која се вјерује да потичу из птолемејског или римског периода.
Хусеин Басир, египтолог и директор Музеја старина у Александријској библиотеци, који није учествовао у истраживању, рекао је да ови налази истичу све већи значај повезивања традиционалног теренског рада са напредним неинвазивним технологијама за откривање нових детаља о древном свијету.
Просторни приказ налазишта и распоред мјерења електричне отпорности тла. Фотографије са терена приказују распоред мјерних профила и значајан зид од непечене опеке из касног римског периода.
На дубини од три до шест метара испод површине налази се древна грађевина од непечене опеке, димензија приближно 25 пута 20 метара. Потиче из 26. египатске династије, познате и као Саитски период, који је трајао током седмог и шестог вијека прије нове ере.
Намјена грађевине још није позната, али истраживачи претпостављају да је имала религијску функцију и да је могла служити као гробница, светилиште или боравиште за свештенике. Усмјерена ископавања на налазишту открила су неколико предмета повезаних са вјерским обредима, попут амајлија и жртвеника.
„Буто је био једно од најважнијих религијских и политичких средишта древног Доњег Египта“, навео је Басир у електронској поруци.
Он је додао да откриће значајне грађевине од непечене опеке, која је потенцијално повезана са религијским или административним активностима, доприноси бољем разумијевању овог историјски важног мјеста.
Ауторе истраживања посебно је изненадило оно што се налази испод саме грађевине. На дубини од шест до седам метара открили су слој пијеска за који вјерују да су га стари Египћани намјерно поставили како би направили равну и стабилну подлогу.
Ово откриће могло би пружити нове трагове о томе како су древни градитељи прилагођавали своје технике меком тлу делте Нила, које је било изложено поплавама.
Глиновито тло делте шири се када је мокро, а скупља када се осуши, што временом може оштетити грађевине.
„Древни градитељи вјероватно су додавали пијесак како би изравнали терен, осигурали чвршће темеље или равномјерније распоредили тежину грађевине на тло“, објаснио је Басир.
Он је истакао да ово откриће подсјећа на то да су многа поглавља староегипатске историје и даље скривена под земљом.
Методе коришћене у истраживању могле би пружити увид и у друга неистражена поглавља прошлости Бута. Аутори сумњају да се испод дебелог слоја глине налази још једна грађевина, што планирају да истраже у будућности.
Потенцијал ових алата превазилази границе древног Египта.
Роберт Литман, руководилац ископавања у Тел Тимају, још једном древном насељу у делти Нила, истиче да је ископан само мали дио Бута, што је случај и на многим другим археолошким налазиштима.
У Тел Тимају су, на примјер, археолози ископали тек један до два одсто налазишта, упркос више од једног вијека повременог рада, навео је Литман, који није учествовао у истраживању.
„Ископавање је спор и педантан процес. Комбинована употреба сателитских снимака и ЕРТ-а представља брзу и јефтину методу за увид у оно што се налази испод површине и не захтијева мјесеце или године копања“, рекао је Литман.
Додао је да археолози комбинацијом ових технологија могу да идентификују подземне грађевине и одреде која су подручја најперспективнија за ископавање, чиме штеде вријеме и новац.
Технологије које напредују, попут вјештачке интелигенције, сателитских снимака и алата за подземно мапирање, могле би помоћи археолозима да реконструишу читаве древне предјеле. Такође би могле допринијети откривању до сада непознатих насеља и бољем разумијевању односа прошлих цивилизација са природним окружењем, рекао је Басир.
„Ипак, технологија никада неће замијенити археолога. Будућност археологије лежи у повезивању технолошких иновација, научног истраживања и традиционалне археолошке стручности“, закључио је он.
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