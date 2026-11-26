Аутор:АТВ редакција
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Свакодневно узимање мале количине уља нане (пеперминт) током 20 дана снизило је горњи крвни притисак у просјеку за 8,5 ммХг код особа с благо повишеним притиском, показало је истраживање британских научника објављено у часопису ПЛОС Оне.
Истраживање су провели научници Универзитета Ланцасхире и Универзитета Хертфордсхире, а учествовало је 40 одраслих особа старости од 18 до 65 година с повишеним притиском или хипертензијом првог стадија. Половина је насумично добила 100 микролитара (0,1 милилитар) јестивог уља нане дневно, подијељено у двије дозе разријеђене у води, а друга половина плацебо с окусом менте, без активног уља.
У групи која је узимала уље горњи (систолички) притисак пао је с просјечних 130 на 122 ммХг, док се у пласебо групи није мијењао и остао је на око 131 ммХг. Након корекције за почетне вриједности, разлика између група износила је 8,5 ммХг.
Нижи су били и доњи (дијастолички) притисак, за око 4,6 ммХг, те пулс у мировању, за око девет откуцаја у минути. На остале мјерене показатеље, попут тјелесних мјера, крвних налаза и исхране, уље није имало значајан утицај.
Студију је завршило 38 учесника. Један учесник из групе која је узимала уље пријавио је благу нуспојаву, јер му се није свиђао окус.
Мента је богата ментолом и флавоноидима, а ранија истраживања указала су да има антиоксидативна и противупална својства те да опушта глатке мишиће и шири крвне жиле. Аутори ипак наглашавају да механизам у овој студији нису мјерили и да је то објашњење за сада претпоставка.
Водећи аутор Јонние Синцлаир с Универзитета Ланцасхире у саопћењу универзитета оцијенио је да би мента, као јефтина и нискокалорична опција, могла бити једноставан додатак у контроли повишеног притиска.
Аутори упозоравају да је узорак мали, а да је студија трајала мање од три седмице, па није познато да ли ефекат траје дуже. Притисак је мјерен у лабораторији, а не током цијелог дана, и није јасно вриједи ли налаз за особе с тежом хипертензијом или другим болестима. Зато су, кажу, потребне веће и дуже студије.
Истраживачи наглашавају да уље менте не смије замијенити прописану терапију и да је у студији кориштено уље намијењено за исхрану, а не етерична уља која нису за оралну употребу. Особе с повишеним притиском прије увођења било каквих додатака требају се посавјетовати с љекаром.
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