Аутор:АТВ редакција
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Чварци су посљедњих година постали луксузна роба, а да популарност овог традиционалног специјалитета не јењава потврђује и чињеница да су ове јесени у Србији скупљи чак и од печења.
Како преносе српски медији, цијена чварака достиже и 55 КМ по килограму.
Разлике у цијенама су велике и зависе од квалитета, врсте чварака, начина припреме и мјеста продаје. Док се килограм појединих производа може купити за око 1.400 динара (23,4 КМ), за квалитетније домаће чварке потребно је издвојити више од 2.000 динара (33,4 КМ), а код појединих понуда цијена прелази и 3.000 динара (50,1 КМ), пише БизПортал.
То значи да купац за само пола килограма најскупљих чварака може да плати око 1.650 динара (27,5 КМ). За многе породице то више није успутна куповина, већ издатак о којем се добро размисли.
Посебно мјесто на тржишту заузимају дуван чварци, који се издвајају по специфичној текстури и захтјевнијем начину припреме. Њихова производња подразумијева више времена и пажње, што се одражава и на коначну цијену.
За разлику од крупнијих, класичних чварака, дуван чварци имају ситну, растреситу структуру и често се продају по вишим цијенама. Купци који траже домаћи производ, припремљен на традиционалан начин, спремни су да издвоје више новца, али ни таква куповина више није јефтина.
На цијену утиче и количина сировине потребна за производњу. Током топљења свињске масти дио масноће се топи, док чврсти остаци постају чварци. Њихова количина зависи од врсте и квалитета сировине, као и од начина припреме.
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