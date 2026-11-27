Аутор:АТВ редакција
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У породилиштима у Републици Српској током протекла 24 часа рођено је 14 беба.
Бањалуци су рођене три бебе. По двије бебе рођене су у Добоју, Источном Сарајеву и Приједору. По једна беба рођена је у Фочи, Невесињу, Требињу, Бијељини и Градишци.
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