Obilne kiše koje su proteklih dana zahvatile područje Gacka dovele su do naglog porasta vodostaja rijeke Gračanice, koja je inače mala rijeka, ali je ovih dana značajno nabujala.

Koliko je snažna vodena bujica svjedoči i snimak na kojem se vidi kako rijeka nosi kravu.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u Gacku su za samo 24 časa, do jutros u sedam časova, pala 64 litra kiše po metru kvadratnom.

Od mjernih stanica obuhvaćenih izvještajem, najviše padavina zabilježeno je u Bileći, gdje je palo 85 litara kiše po metru kvadratnom, zatim u Neumu 70 i Mostaru 69, dok je na Čemernu palo 47 litara.

GACKO: RIJEKA NOSI KRAVU Obilne kiše koje su proteklih dana zahvatile područje Gacka dovele su do naglog porasta vodostaja rijeke Gračanice, koja je inače mala rijeka. Koliko je snažna vodena bujica svjedoči i snimak na kojem se vidi kako rijeka nosi kravu. @AtvBanjaluka https://t.co/jYpyKRn318 — Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) November 26, 2026

Republički hidrometeorološki zavod Srpske danas je izdao upozorenje na obilne padavine i jak vjetar u Hercegovini, prognozirajući od 40 do 80 litara kiše po metru kvadratnom, lokalno i više od 100 litara.

Zbog intenzivnih padavina izdato je i narandžasto meteorološko upozorenje za područje Hercegovine, istočne i jugoistočne Bosne, uz upozorenje na moguće plavljenje imovine i saobraćajnica.

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Ovo je drugi talas obilnih padavina koji je pogodio Gacko u posljednjih sedam dana.

Podsjećamo, 19. novembra je na području Gacka do 19 časova palo čak 80 litara kiše po metru kvadratnom, što su tada za ATV potvrdili iz Meteorološke stanice u Trebinju.

Obilne padavine tada su dovele do naglog porasta vodostaja rijeke Mušnice, a pod vodom su se našle i pojedine gatačke ulice.