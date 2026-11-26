Decembar će mnogima biti prilika da podvuku crtu ispod godine na izmaku, razriješe stare nesporazume i odrede šta žele u budućnosti.

Decembar donosi mjesec pun preokreta, važnih odluka, novih poznanstava i prilika da se završe poslovi koji su dugo bili na čekanju. Dok će neki horoskopski znakovi konačno osjetiti olakšanje na poslovnom planu, druge očekuju emotivni izazovi, razgovori koje su dugo odlagali i prilika da poprave odnose sa bliskim ljudima.

Praznična atmosfera podstaći će mnoge da više vremena posvete porodici, prijateljima i ljubavi, ali i da razmisle o onome što žele promijeniti u narednoj godini. Za pojedine znakove decembar će biti mjesec novih početaka, dok će drugi morati da pokažu strpljenje i ne donose odluke pod uticajem trenutnih emocija.

Pogledajte šta zvijezde predviđaju svakom horoskopskom znaku u decembru.

Ovan

Ljubav

Decembar donosi Ovnovima više strasti, ali i potrebu da konačno razjasne neke odnose. Zauzeti pripadnici znaka mogli bi da se suoče sa razgovorima o budućnosti veze, zajedničkim planovima i pitanjima koja su do sada izbjegavali. Važno je da ne reaguju impulsivno i da partneru ostave dovoljno prostora da iznese svoje mišljenje. Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati osobu koja će ih privući svojom energijom, neposrednošću i samopouzdanjem. Posebno zanimljiva poznanstva moguća su preko prijatelja i na prazničnim okupljanjima.

Posao i novac

Na poslovnom planu očekuje vas dinamičan period. Biće prilike da pokažete inicijativu, preuzmete odgovornost i završite obaveze koje su se nagomilale tokom prethodnih mjeseci. Neko od nadređenih mogao bi da primijeti vaš trud, što bi u narednom periodu moglo donijeti nove mogućnosti. Ipak, nemojte ulaziti u nepotrebne rasprave sa kolegama. Finansije zahtijevaju oprez, naročito zbog povećanih prazničnih troškova. Izbjegavajte neplanirane kupovine.

Zdravlje

Povećane obaveze mogle bi dovesti do umora i nervoze. Pokušajte da pronađete vrijeme za odmor, fizičku aktivnost i kvalitetan san. Ne zanemarujte signale koje vam tijelo šalje.

Bik

Ljubav

Bikovima decembar donosi potrebu za sigurnošću, stabilnošću i iskrenim emocijama. Zauzeti će željeti više pažnje i bliskosti, a partner bi mogao pokazati da je spreman na ozbiljnije zajedničke planove. Ne dozvolite da sitnice pokvare lijepe trenutke. Slobodni Bikovi mogli bi obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti ili upoznati nekoga ko će im ulijevati povjerenje. Ipak, nemojte žuriti sa zaključcima. Pustite da se odnos razvija prirodno.

Posao i novac

Ovo je dobar period za završavanje započetih poslova i planiranje naredne godine. Moguće je da ćete dobiti ponudu ili prijedlog koji će zahtijevati dodatno razmišljanje. Ne prihvatajte obaveze koje prevazilaze vaše mogućnosti. Finansijska situacija mogla bi biti stabilna, ali praznični troškovi zahtijevaju dobru organizaciju. Ako planirate veću kupovinu, dobro razmislite da li je sada pravi trenutak.

Zdravlje

Posvetite više pažnje ishrani i fizičkoj aktivnosti. Izbjegavajte pretjerivanje sa hranom i pokušajte da održite ravnotežu između obaveza i odmora.

Blizanci

Ljubav

Blizance očekuje zanimljiv i pomalo nepredvidiv ljubavni period. Komunikacija će biti ključna, a mnogi će konačno izgovoriti ono što već dugo osjećaju. Zauzeti bi trebalo da izbjegavaju pretjerano analiziranje partnerovih riječi i postupaka. Iskren razgovor može otkloniti nesporazume i vratiti bliskost. Slobodni Blizanci biće društveno aktivni, a jedno poznanstvo moglo bi se pretvoriti u nešto više. Moguće je i dopisivanje sa osobom koja živi daleko.

Posao i novac

Decembar je povoljan za pregovore, dogovore, učenje i razmjenu ideja. Vaše komunikacijske sposobnosti biće posebno izražene, pa biste mogli ostvariti kontakt koji će vam koristiti u budućnosti. Ipak, ne započinjite previše stvari odjednom. Finansije bi mogle varirati, naročito ako budete skloni impulsivnoj potrošnji. Napravite plan i držite ga se.

Zdravlje

Potrebno vam je više mira i manje stresa. Pokušajte da ograničite vrijeme provedeno pred ekranima i posvetite se aktivnostima koje vas opuštaju.

Rak

Ljubav

Emocije će tokom decembra biti naglašene, a Rakovi će posebno željeti osjećaj pripadnosti i sigurnosti. Zauzeti bi mogli više razmišljati o porodičnim planovima, zajedničkom životu i budućnosti veze. Partneru pokažite šta vam je važno, ali nemojte očekivati da sam prepozna sve vaše potrebe. Slobodni Rakovi mogli bi doživjeti romantičan susret sa osobom koja će ih osvojiti pažnjom i toplinom. Neko iz bliskog okruženja mogao bi otkriti da prema vama osjeća više od prijateljstva.

Posao i novac

Na poslu će biti važno da ostanete organizovani i da ne preuzimate tuđe obaveze. Moguće je da će se od vas očekivati da pomognete kolegama ili riješite problem koji nije u potpunosti vaša odgovornost. Budite spremni da pokažete svoje sposobnosti, ali postavite granice. Finansije bi mogle zahtijevati dodatnu pažnju zbog porodičnih i prazničnih izdataka.

Zdravlje

Psihički umor mogao bi se odraziti na vaše raspoloženje. Više vremena provodite sa ljudima uz koje se osjećate sigurno i priuštite sebi dovoljno odmora.

Lav

Ljubav

Lavovima decembar donosi priliku da zablistaju i na ljubavnom planu. Zauzeti će željeti više romantike, pažnje i zajedničkih aktivnosti. Partner bi mogao biti posebno osjetljiv na vaše ponašanje, pa pokušajte da ne stavljate sopstvene potrebe uvijek na prvo mjesto. Slobodni Lavovi mogli bi privući pažnju na mjestima na kojima to najmanje očekuju. Praznična druženja donose priliku za novo poznanstvo, a neko bi mogao pokazati interesovanje koje će vam prijati.

Posao i novac

Ovo je mjesec u kojem biste mogli dobiti priznanje za prethodni trud. Mogući su novi zadaci, zanimljivi projekti ili razgovori o napredovanju. Nemojte odbijati prilike samo zato što zahtijevaju izlazak iz zone komfora. Finansijski, izbjegavajte trošenje radi ostavljanja utiska na druge. Planiranje će vam pomoći da praznike dočekate bez nepotrebnih briga.

Zdravlje

Potrebno vam je više fizičke aktivnosti i bolja organizacija dnevnih obaveza. Ne dozvolite da vas ambicije navedu da zanemarite odmor.

Djevica

Ljubav

Djevice će u decembru imati potrebu da preispitaju svoje emocije i odnose. Zauzeti bi mogli pokrenuti važne teme koje se tiču zajedničke budućnosti. Pokušajte da ne tražite savršenstvo ni od sebe ni od partnera. Male pažnje i iskreni razgovori biće važniji od velikih gestova. Slobodni pripadnici znaka mogli bi upoznati osobu kroz posao, svakodnevne obaveze ili zajedničko društvo. Nemojte odmah tražiti mane, već dozvolite sebi da nekoga upoznate.

Posao i novac

Organizacija će biti vaša najveća prednost. Decembar je povoljan za završavanje obaveza, sređivanje dokumentacije i planiranje novih poslovnih koraka. Moguće je da ćete dobiti dodatnu odgovornost, ali i priliku da pokažete koliko ste pouzdani. Sa novcem ćete uglavnom postupati racionalno, što će vam pomoći da izbjegnete nepotrebne troškove.

Zdravlje

Obratite pažnju na stres i potrebu za odmorom. Ne pokušavajte sve da završite sami. Redovna šetnja i uravnotežena ishrana mogli bi vam prijati.

Vaga

Ljubav

Vage očekuje mjesec u kojem će odnosi biti u prvom planu. Zauzeti će nastojati da uspostave ravnotežu između sopstvenih želja i partnerovih očekivanja. Ukoliko je u prethodnom periodu bilo neslaganja, decembar donosi priliku za pomirenje i otvoreniji razgovor. Slobodne Vage mogle bi se naći pred zanimljivim izborom. Neko će vam privući pažnju izgledom, a neko načinom razmišljanja. Nemojte se odlučivati samo na osnovu prvog utiska.

Posao i novac

Poslovna saradnja mogla bi donijeti dobre rezultate. Moguće su nove ponude, razgovori o zajedničkim projektima i kontakti sa ljudima koji imaju slične ciljeve. Ipak, važno je da sve dogovore jasno definišete. Na finansijskom planu izbjegavajte nepotrebne troškove, posebno kada je riječ o poklonima i druženjima.

Zdravlje

Pokušajte da pronađete više vremena za sebe. Umjerenost će vam biti najbolji saveznik, kako u obavezama tako i u svakodnevnim navikama.

Škorpija

Ljubav

Škorpije očekuje intenzivan emotivni period. Zauzeti bi mogli osjetiti potrebu da razjasne pitanja povjerenja i iskrenosti. Nemojte dozvoliti da ljubomora ili sumnje utiču na odnos. Ako postoji problem, razgovarajte otvoreno. Slobodni bi mogli doživjeti snažnu privlačnost prema osobi koja će ih intrigirati svojom misterioznošću. Ipak, ne otkrivajte sve karte odmah. Pustite da se stvari razvijaju postepeno.

Posao i novac

Ljubav će tražiti iskrenost, posao strpljenje, a finansije dobru organizaciju. Najvažnije je da u novu godinu ne ulazite sa teretom onoga što možete ostaviti iza sebe, već sa jasnijim ciljevima i više vjere u sopstvene mogućnosti.

Na poslovnom planu decembar može donijeti važne promjene. Neke Škorpije mogle bi odlučiti da napuste posao koji ih više ne ispunjava, dok će druge dobiti priliku za napredovanje. Ne donosite velike odluke bez dobrog plana. Finansije bi mogle biti bolje nego što očekujete, ali izbjegavajte rizična ulaganja i pozajmice bez jasnog dogovora.

Zdravlje

Potrebno vam je više vremena za opuštanje i aktivnosti koje vam pomažu da se oslobodite nagomilane napetosti. Ne zanemarujte odmor.

Strijelac

Ljubav

Decembar je za Strijelčeve mjesec optimizma, druženja i novih poznanstava. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja dijeli njihovu želju za avanturom, putovanjima i novim iskustvima. Poznanstvo bi moglo početi sasvim spontano. Zauzeti će imati priliku da unesu više zabave u vezu i ponovo probude romantiku. Zajednički izlazak ili kraće putovanje mogli bi popraviti raspoloženje i ojačati odnos.

Posao i novac

Vaš entuzijazam biće primjetan, a nove ideje mogle bi naići na dobar prijem. Decembar je pogodan za planiranje, obrazovanje i širenje poslovnih kontakata. Ipak, pazite da ne obećate više nego što možete da ispunite. Finansijska situacija mogla bi biti promjenljiva zbog većih troškova, pa izbjegavajte nepotrebne rizike.

Zdravlje

Više kretanja i boravka na svježem vazduhu moglo bi vam pomoći da održite dobru energiju. Obratite pažnju na umor i nemojte zanemariti san.

Jarac

Ljubav

Jarčevi će u decembru više razmišljati o stabilnosti i budućnosti. Zauzeti bi mogli pokrenuti ozbiljne razgovore o zajedničkim planovima, finansijama ili porodičnom životu. Važno je da ne budete previše strogi prema partneru. Slobodni Jarčevi mogli bi upoznati osobu koja će ih privući ozbiljnošću, odgovornošću i smirenošću. Iako nećete lako pokazivati emocije, neko bi mogao uspjeti da probudi vašu romantičnu stranu.

Posao i novac

Poslovne obaveze biće brojne, ali vaša upornost mogla bi donijeti konkretne rezultate. Decembar je povoljan za planiranje naredne godine, postavljanje ciljeva i rješavanje pitanja koja su dugo bila odlagana. Moguće je da ćete dobiti priliku da preuzmete važniju ulogu. Finansije bi trebalo da budu pod kontrolom ako izbjegnete nepotrebnu potrošnju.

Zdravlje

Ne dozvolite da posao bude jedina stvar kojoj posvećujete pažnju. Važno je da odvojite vrijeme za porodicu, odmor i aktivnosti koje vas ispunjavaju.

Vodolija

Ljubav

Vodolije bi mogle osjetiti potrebu za promjenama u ljubavnom životu. Zauzeti će željeti više slobode, razumijevanja i prostora za sopstvene interese. To ne mora biti znak udaljavanja, već prilika da odnos postane zdraviji. Slobodne Vodolije mogle bi upoznati osobu koja se razlikuje od njihovog uobičajenog izbora. Neobično poznanstvo moglo bi prerasti u zanimljivu priču, naročito ako budete spremni da izađete iz svoje rutine.

Posao i novac

Kreativnost i originalne ideje pomoći će vam da pronađete rješenja za poslovne izazove. Moguće su nove saradnje i kontakti koji će biti važni u narednoj godini. Ipak, ne žurite sa potpisivanjem dogovora koje niste dovoljno proučili. Finansijski, izbjegavajte impulsivne kupovine i vodite računa o prazničnom budžetu.

Zdravlje

Potrebno vam je više ravnoteže između društvenog života i vremena provedenog u samoći. Odmor i kvalitetan san pomoći će vam da sačuvate energiju.

Ribe

Ljubav

Ribe očekuje romantičan i emotivno bogat decembar. Zauzeti bi mogli osjetiti veću bliskost sa partnerom, a praznični dani biće prilika da se posvete zajedničkim trenucima. Ipak, pokušajte da ne idealizujete situacije i ljude. Slobodne Ribe mogle bi upoznati osobu koja će ih osvojiti pažnjom i nježnošću. Moguće je i obnavljanje kontakta sa nekim ko je ranije imao važno mjesto u vašem životu.

Posao i novac

Intuicija bi vam mogla pomoći u donošenju poslovnih odluka, ali nemojte se oslanjati samo na osjećaj. Provjerite sve informacije i pažljivo razmotrite ponude koje dobijete. Na poslu je važno da jasno pokažete šta možete i šta očekujete. Finansije zahtijevaju disciplinu, posebno u periodu praznične potrošnje.

Zdravlje

Posvetite pažnju emocionalnom blagostanju. Više vremena provodite u prirodi, družite se sa bliskim ljudima i ne preuzimajte na sebe tuđe probleme.