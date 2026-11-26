Iznenadno trčanje po stanu, skakanje po namještaju i jurnjava kroz hodnik usred noći poznati su gotovo svakom vlasniku mačke. Veterinari ističu da je ovakvo ponašanje uglavnom potpuno normalno.

Ovi nagli izlivi energije u stručnoj literaturi nazivaju se periodima mahnite nasumične aktivnosti (FRAP), dok ih vlasnici najčešće nazivaju „zumijima“ (engl. zoomies). Mačka tada bez vidljivog razloga trči naprijed-nazad, naglo mijenja smjer kretanja i penje se po namještaju.

Kako piše PetMD, veterinarka Elizabet Stelo, šefica službe za ponašanje životinja na Univerzitetu Kalifornije u Dejvisu, objašnjava da se ovakvo trčanje razlikuje od uobičajene igre.

„Djeluje gotovo kao da je van kontrole, dok je igra obično odmjerenija“, kaže Stelo.

Zašto mačke jurcaju baš noću?

Mačke su krepuskularne životinje, što znači da su najaktivnije u zoru i sumrak. Veterinarka Trejsi Dejs iz kompanije Zoetis za portal Kejr.kom navodi da mačke spavaju od 12 do 16 časova dnevno, zbog čega im je tokom budnih sati potrebno dovoljno igre i stimulacije.

Ako je mačka veći dio dana provela neaktivno, njen biološki ritam i lovački instinkt mogu je podstaći na jurnjavu u sumrak ili kasno uveče.

Veterinarka Alison Gerken, stručnjakinja za ponašanje životinja iz organizacije San Francisko SPCA, smatra da nagli sprintovi i oštra skretanja mogu biti odraz predatorskog ponašanja. Prema njenim riječima, ovakvi izlivi energije mogu podstaći oslobađanje endorfina i doprinijeti jačanju mišića i zdravlju srca.

Ovakvo ponašanje naročito je često kod mačića i mladih mačaka, ali i kod onih koje žive isključivo u stanu i imaju manje prilika za kretanje.

Okidač može biti i iznenadna buka, mačja metvica ili igra s drugom mačkom, a neke mačke počinju da jure i nakon obavljanja nužde.

Stelo objašnjava da obavljanje nužde može stimulisati vagusni nerv i izazvati osjećaj olakšanja, koji kod pojedinih mačaka prelazi u stanje uzbuđenja.

Kako smiriti mačku prije spavanja?

Veterinari se slažu da je najbolji način za smanjenje noćne aktivnosti dovoljno igre i fizičke aktivnosti tokom dana.

Preporučuju svakodnevnu igru s vlasnikom, redovno mijenjanje igračaka kako mački ne bi dosadile, te postavljanje penjalica i grebalica na mjestima na kojima provodi najviše vremena.

Rošel Gvardado, savjetnica za ponašanje mačaka iz skloništa Pasadena Hjumejn, savjetuje da se mački umjesto jednog punog obroka granula ponudi nekoliko manjih obroka raspoređenih tokom dana.

Dejs dodaje da mogu pomoći i interaktivne hranilice i igračke-slagalice, kroz koje mačka dolazi do hrane na način koji podsjeća na lov, kao i ustaljen raspored hranjenja, igre i odlaska na spavanje.

Gvardado ističe da mačke nisu isključivo noćne životinje, pa se njihova aktivnost može prilagoditi ritmu domaćinstva, ali za to su potrebni vrijeme i strpljenje.

Ako vas mačka redovno budi tokom noći, veterinarka Kejt Domeniko savjetuje da joj se onemogući pristup spavaćoj sobi tokom noći.

Kada se treba obratiti veterinaru?

Noćna jurnjava uglavnom nije razlog za zabrinutost, ali veterinari upozoravaju da je važno obratiti pažnju na promjene u ponašanju.

Ako mačka koja ranije nije imala ovakve izlive energije odjednom postane izrazito hiperaktivna, to može biti povezano s pojačanim radom štitne žlijezde ili povišenim krvnim pritiskom.

S druge strane, ako mačka počne manje da se igra, skače i penje, uzrok bi mogao biti bol, uključujući onaj povezan s artritisom.

Posjetu veterinaru ne treba odlagati ni ako mačka tokom trčanja djeluje kao da je nešto boli, neobično se oglašava ili izgleda kao da u strahu bježi od nečega.

Na strah mogu ukazivati napeto tijelo, raširene zjenice, spljoštene uši, kao i nakostriješen ili trzav rep.

Stelo vlasnicima preporučuje da snime ovakvo ponašanje i snimak pokažu veterinaru, kako bi se lakše utvrdilo da li je riječ o uobičajenom izlivu energije ili znaku nekog zdravstvenog problema.