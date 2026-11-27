Аутор:АТВ редакција
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У Предшколској установи "Милка Диманић" у Власотинцу проглашена је епидемија салмонеле након што је лабораторијским анализама потврђено да је овом бактеријом заражено десеторо дјеце.
Обољели су из различитих група и различитих обданишта, а родитељи су забринути јер још није утврђено шта је узрок и како је дошло до ширења заразе.
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"Најљубазније вас молимо да се за све информације обратите Заводу за јавно здравље Лесковац, који је у овом тренутку надлежан за давање тачних и стручних информација", навела је директорка Снежана Филиповић на упит Курира о овој ситуацији.
Из ЗЗЈЗ Лесковац потврдили су да је осам случајева потврђено у вртићу "Колибри", а два у објекту "Дечја радост". Сва заражена дјеца имају блажу клиничку слику и лијече се амбулантно, без потребе за болничким збрињавањем.
"С републичким санитарним инспекторима обавили смо хигијенско-санитарни надзор, уз присуство других колега. Узели смо брисеве из централне кухиње, животних намирница, дистрибутивне кухиње, као из и возила којима се превози храна. Епидемија је у испитивању и чекамо резултате ванредног санитарног прегледа", каже епидемиолог др Јадранка Красић.
Како наводи, међу запосленима нема обољелих, а сви су негирали здравствене тегобе. Наложено је и да сва дјеца ураде анализу столице, као и чланови породица заражених малишана и дјеца која су била у контакту с њима.
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"Наложено је удаљавање дјеце код које је потврђена салмонела. Лијечење траје пет дана уз антибиотску терапију, а повратак у вртић могућ је након три негативна налаза столице. Пратићемо ситуацију, а дјеца која немају симптоме могу да долазе у вртић", објашњава др Красић.
У међувремену је обављена дезинфекција просторија и засад није познато да ли је бактерија доспјела у вртић путем хране или је извор заразе изван установе.
Забринутост међу родитељима додатно је појачана након сазнања да су заражена дјеца из различитих група, а тестирано је и особље вртића.
"Претпоставља се да има још заражених, родитељи су у страху након сазнања. Како смо чули у разговору с мајкама заражених малишана, сва дјеца су као почетне симптоме имала високу температуру и дијареју. Нисмо сигурни шта је тачан узрок, да ли је то вртићка храна или су бактерију покупили на неком другом мјесту ", каже забринута мајка чије дијете похађа ову предшколску установу.
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Салмонела је бактеријска инфекција дигестивног тракта која се најчешће преноси конзумирањем контаминиране хране, посебно недовољно термички обрађеног меса, јаја и млијечних производа. Симптоми се обично јављају од шест сати до шест дана након заразе, а најчешћи су дијареја, болови и грчеви у стомаку, мучнина, повраћање, повишена температура и малаксалост.
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