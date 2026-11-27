Аутор:АТВ редакција
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Полицијска управа у Смедереву саопштила је да је ухапшен 34-годишњи мјештанин П. Ж. због сумње да је психички и физички злостављао супругу и да ју је повриједио.
Утврђено је да је П. Ж. био под дејством амфетамина („спида“).
Осумњиченом за насиље у породици одређено је задржавање до 48 сати, а биће приведен у Тужилаштво, преноси Курир.
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