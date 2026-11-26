Аутор:АТВ редакција
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Радио-телевизија Србије огласила се поводом навода о ангажовању Вукашина Катића и Драгане Ивановић Џајић, те изнијела детаље о томе када су њих двоје добили посао и да ли су изабрани путем јавног позива за нова ТВ лица.
Како је РТС истакао, Вукашин Катић није примљен у радни однос путем поменутог јавног позива. Он је био међу кандидатима позваним у други круг селекције, али након те фазе није прошао у наредни круг избора и није се нашао на списку изабраних кандидата за нова ТВ лица.
Ипак, како наводе из Јавног сервиса, уговор са Катићем закључен је крајем октобра 2026. године, на неодређено вријеме. Он је ангажован на радном мјесту новинара-водитеља 1 у Информативном програму, у редакцији Актуелности.
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РТС је изнио и објашњење у вези са ангажовањем Драгане Ивановић Џајић, наводећи да ни она није примљена путем овог јавног позива.
Према њиховом саопштењу, уговор са Драганом Ивановић Џајић закључен је крајем јула 2026. године, такође на неодређено вријеме, и то за радно мјесто уреднице сложених емисија у Информативном програму, у Спортској редакцији.
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Подсјетимо, РТС је објавио да су на јавни позив за избор нових ТВ лица стигле укупно 1.382 пријаве. У првом кругу комисија је одабрала 192 кандидата, који су затим прошли практично тестирање, током којег су читали вијести и водили интервјуе на задате теме.
Након прегледа снимака, у трећи круг пласирало се 36 кандидата. Са њима су обављени разговори, а комисија је утврдила да 22 кандидата испуњавају услове за пријем у радни однос и да, у складу са стручном спремом, могу бити распоређени на одговарајућа радна мјеста.
Ипак, неколико изабраних кандидата у међувремену је одустало, па је на крају предложено 17 кандидата за запослење. Они су примљени на одређено вријеме, у трајању од годину дана, уз пробни рад од шест мјесеци.
РТС је појаснио и да јавни позив није био класичан конкурс за попуњавање унапријед одређених радних мјеста, већ отворена аудиција чији је циљ био проналажење нових телевизијских лица. Кандидати приликом пријаве нису морали да достављају дипломе и другу документацију, већ тек у фази заснивања радног односа.
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