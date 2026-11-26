Аутор:АТВ редакција
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Име предсједничког кандидата Студентске листе и покрета требало би да буде објављено у петак, 27. новембра, изјавио је посланик Зоран Ђајић.
"Студентска листа и покрет требало би тада да саопште ко ће бити њихов кандидат на предсједничким изборима заказаним за 27. децембар.- Нас 250 са Студентске листе ћемо сваког дана радити на промовисању наших циљева, програма и кандидата како би он победио у првом кругу и на тај начин заокружили све на чему смо радили двије године", рекао је Ђајић.
Име кандидата Студентске листе до сада није званично објављено, а у јавности се као могући избор најчешће помињао академик Радомир Саичић, али и још неколико имена.
Предсједник Скупштине Србије и вршилац дужности председника државе Александар Чупић расписао је предсједничке изборе за 27. децембар.
(Курир)
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