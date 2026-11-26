Аутор:АТВ редакција
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Саслушање главног главног уредника Информера Драгана Ј. Вучићевића окончано је данас.
Борис Богдановић, адвокат Информера, обратио се новинарима испред Палате правде, те додао да је Вучићевић изнио своју одбрану.
"Рекао је шта је могао да каже, суочен са неодређеним оптужбама. Предложили смо да му се укине притвор и очекујем да ће одлука бити донијета касније у току дана. До сутра у 10 часова мора бити пуштен на слободу, или му мора бити одређен притвор", каже Богдановић.
Србија
Вучићевић данас пред тужиоцем, окупљање испред Палате правде
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