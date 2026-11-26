Аутор:АТВ редакција
Коментари:3
Александар Чупић, предсједник Скупштине Србије, расписао је предсједничке изборе, који ће бити одржани 27. децембра.
Чупић је предсједничке изборе расписао у холу Скупштине Србије.
"У складу са чланом 114, став 2, и чланом 120, став 3 Устава Републике Србије, као и чланом 9 Закона о избору предсједника Републике, расписујем изборе за предсједника Републике Србије који ће се одржати 27. децембра 2026. године. Ова одлука ступа на снагу на дан објављивања у Службеном гласнику Републике Србије", рекао је предсједник Скупштине Србије Александар Чупић.
Како је навео, "изградња демократских институција је задатак свих нас, нарочито политичких актера и медија".
"Добри закони су зидине нашег друштва, а информисани грађани прави господари политичке заједнице. Надам се да ћемо имати тежак избор између врхунских кандидата и њихових програма. Нека јавне дебате и демократски изборни процес буду позив за високу излазност. Позивам све грађане Републике Србије да 27. децембра буду одговорни и изађу на биралишта, како би народна воља изнедрила предсједника Републике снажног легитимитета који ће бити јасан израз државног јединства. Живјела Србија!", навео је он.
Законом о предсједнику Републике прописано је да, ако предсједнику Републике престане мандат прије времена на које је изабран, избори се расписују тако да се гласање одржи најкасније три мјесеца од дана када предсједнику престане мандат.
Од дана расписивања избора до дана гласања не може протећи мање од 30 ни више од 60 дана.
Редовни избори за предсједника Републике Србије одржавају се сваких пет година, колико траје мандат предсједника, осим у случају ванредних предсједничких избора, који се спроводе када је предсједник спријечен да обавља ту дужност или му престане мандат прије истека времена.
Мандат предсједнику престаје прије рока у случају подношења оставке или доношења одлуке о његовом разрјешењу.
Изборе спроводе органи који су надлежни за спровођење избора за народне посланике, односно Републичка изборна комисија, локалне изборне комисије и бирачки одбори.
Кандидате за предсједника Републике могу да предлажу политичке странке уписане у Регистар политичких странака, коалиције политичких странака и групе грађана.
Предлагање кандидата за предсједника Републике врши се подношењем приједлога кандидата непосредно Републичкој изборној комисији у писаном и електронском облику на прописаном обрасцу, најкасније 20 дана прије дана гласања.
Уз приједлог кандидата, сваки предлагач подноси најмање 10.000 писаних изјава бирача да подржавају предложеног кандидата на обрасцу који прописује Републичка изборна комисија и које су овјерене прије истека рока за подношење приједлога кандидата.
Редослијед кандидата на листи кандидата за избор предсједника Републике утврђује се жријебом на сједници Републичке изборне комисије, у присуству представника предлагача кандидата.
Сваком бирачу се обавезно, најкасније пет дана прије дана гласања, доставља позив за гласање који садржи: дан и вријеме гласања, број и адресу бирачког мјеста и број под којим је бирач уписан у извод из бирачког списка, преноси "Блиц".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму