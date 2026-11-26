Аутор:АТВ редакција
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Драган Ј. Вучићевић биће саслушан данас пред тужиоцем Другог основног јавног тужилаштва у Београду након што је јуче ухапшен због основане сумње да је починио кривична дјела - изазивање панике и нереда у продуженом трајању и ометање правде.
Наиме, како је јуче саопштило тужилаштво, њему је јуче одређено задржавање до 48 сати.
Испред зграде Палате правде окупили су се запослени на "Информеру".
Такође, међу окупљенима је и Небојша Крстић, као и посланик посланичке групе "Уједињена Србија" Александар Мирковић, преноси "Блиц".
На окупљање су позвали редакција Информера и Асоцијација новинара Србије (АНС).
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