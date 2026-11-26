Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је погинула, а једна тешко повријеђена у судару два аутомобила на путу Ковин-Баваниште, потврђено је у Полицијској управи у Панчеву.
Старија жена, која је била путница у једном аутомобилу, преминула је на лицу мјеста, док је возач са тешким тјелесним повредама превезен у болницу.
Од силине удара једно возило се запалило, речено је за Танјуг у панчевачкој Полицијској управи.
На тој дионици саобраћај је био краткотрајно обустављен.
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