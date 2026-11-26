Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Скупштине Србије Александар Чупић поново је привукао пажњу на друштвеним мрежама, али овога пута снимком из млађих дана на којем показује своје пјевачке способности уз рок музику.
Снимак са приватног славља на којем Чупић пјева пјесму "Чудна шума" групе Ју група проширио се друштвеним мрежама и изазвао бројне реакције.
Александар Чупић већ је показао да има слуха за музику током изборне кампање, када је пјевао једну од незваничних химни Студентске листе – "Ајмо граде, сви уз наше младе“.
Ипак, мало је познато да је у млађим данима наступао и са својим рок бендом.
На друштвеним мрежама сада се појавио снимак са једног славља на којем Чупић, кратке косе и без браде, пјева познати хит "Чудна шума".
"Изгледа да имамо добитну комбинацију", један је од коментара на друштвеној мрежи Икс.
Подсјећамо, претходних дана објављени су и снимци на којима Чупић пјева са путницима у аутобусу, али и изводи црквене пјесме током литургије у Рашки.
Иначе, Чупић је члан црквеног хора у Сопоту, гдје живи са породицом, преноси Блиц.
Reč ima predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić https://t.co/bSxpIeUMhw— Kurzschluss𑣲⋆ (@_Kurzschluss_) November 26, 2026
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