Аутор:АТВ редакција
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Студентска листа приближила се договору о саставу нове Владе Србије, а у току су разговори о кандидатима за министарске функције и могућем смањењу броја министарстава.
Александра Штимац, замјеница шефа посланичке групе Студентске листе, поручила је да неће одуговлачити с формирањем власти, али није потврдила да ће нова влада бити изабрана до краја године.
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Штимац је у емисији "3Д" на Инсајдер телевизији изјавила да су разговори о будућој влади почели одмах након парламентарних избора и да Студентска листа за сваку функцију има више кандидата које сматра квалитетним.
Према њеним ријечима, тренутно се не разговара само о именима будућих министара већ и о томе како ће влада бити организована и колико ће министарстава имати.
"То нама делује као заиста гломазан апарат који до неке мере није потребан. Нека министарства без портфеља би евентуално могла ући у нека друга министарства као посебне канцеларије. О томе се тренутно дискутује. Наравно да се дискутује о персоналним решењима, али од примарног значаја је заиста како ће та влада функционално изгледати", рекла је Штимац.
Штимац је потврдила да су представници Студентске листе близу кадровских рјешења и договора о броју министарстава.
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Ипак, није жељела да прецизира хоће ли влада бити изабрана до краја 2026. године.
"Много је важно да и грађани разумеју да је изузетно значајно у овом тренутку ту владу структурисати онако како је потребно. Не кажем да ћемо одуговлачити, сигурно нећемо одуговлачити. Ми размишљамо о тој брзини и на то смо тренутно изузетно фокусирани", изјавила је.
Говорећи о раду новог сазива Скупштине Србије, Штимац је нагласила да посланици Студентске листе не намјеравају да буду само подршка извршној власти.
"Ми у Скупштину нећемо доћи да гласамо на звонце. Долазимо да контролишемо извршну власт, да гледамо шта се дешава у законима, да процењујемо да ли је то у складу са оним што смо заиста обећали грађанима Србије", поручила је.
Објаснила је да се одлуке унутар посланичке групе доносе кроз расправу и већинско изјашњавање, а не по налогу појединаца.
На питање да ли посланици морају да послушају шефа посланичке групе Јову Бакића или њу као његову замјеницу, одговорила је да руководеће функције не дају право наређивања.
"Нашу посланичку групу не предводе појединци. Ми смо сви у потпуности једнаки. Нико нема права да каже било коме: 'Уради то и то'", рекла је Штимац.
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Одбацила је и тврдње политичких противника да међу посланицима Студентске листе постоје људи повезани с претходном влашћу, називајући их спекулацијама.
Штимац је изјавила да Студентска листа није спремна на политичке договоре с представницима претходне власти за које постоји сумња да су учествовали у корупционим аферама или криминалним активностима.
Истовремено је поручила да ће у парламенту поштовати законске процедуре и Пословник.
Осврнула се и на захтјеве Српске напредне странке да опозиција добије потпредсједничка мјеста у Скупштини.
"Скупштина заиста није фонтана жеља и ту се демократским путем постиже избор на било коју функцију. Ви врло добро можете да представљате људе који су гласали за вас и на самој функцији народног посланика. Зашто морате да будете потпредседник да бисте добро представљали некога ко је за вас гласао?", упитала је Штимац.
Навела је да ће мјеста у скупштинским одборима бити распоређена сразмјерно величини посланичких група, док ће предсједници одбора бити бирани на њиховим сједницама.
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Није искључила могућност да представник опозиције предсједава неким од одбора.
Штимац је потврдила да Студентска листа већ разговара о кандидату за предсједничке изборе, али није открила да ли је особа о којој се размишља већ обавијештена о могућој кандидатури.
Према њеним ријечима, јавност ће о кандидату бити обавијештена када избори буду расписани.
Изразила је очекивање да ће излазност на предсједничким изборима бити рекордна.
Говорећи о приоритетима будуће власти, Штимац је посебно издвојила изборне услове, препоруке ОДИХР-а и реформу здравства.
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Као један од првих корака у здравству навела је већу транспарентност, укључујући увид у раније закључене уговоре.
"Оно што смо ми као део студентског програма обећали јесте већа доступност лекова и нарочито већа доступност иновативних лекова, али то ће се радити потпуно транспарентно. Грађани ће имати право и могућност увида у то какве врсте уговора се потписују и са киме", поручила је Штимац.
На питање види ли себе у будућој извршној власти, рекла је да нема план личне политичке каријере, али да је спремна да преузме одговорност тамо гдје може да допринесе остваривању циљева Студентске листе.
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