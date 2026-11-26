Аутор:АТВ редакција
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Суд у Нишу расписао је потјерницу за Владимиром Мандићем, власником привредног друштва "Манко плус" и бившим рукометашем, осумњиченом да је злоупотребио положај у вези са спровођењем ИПА Пројекта "Бугарска – Србија". Потерница је расписана на приједлог Вишег јавног тужилаштва у Нишу.
Како се наводи, Мандић није затечен на адреси становања, а потврдом локације мобилног телефона утврђено је да се не налази на територији Србије.
ВЈТ у Нишу је, имајући у виду да Мандић није пронађен, суду поднијело приједлог да му одреди притвор и наложи расписивање потјернице.
Осумњичен је за кривично дјело злоупотреба положаја одговорног лица.
Сумња се да је положај злоупотријебио спровођењем ИПА Пројекта Бугарска – Србија, а који је финансиран новчаним средствима Европске уније, и чија укупна вриједност износи 275.320 евра.
У тужилаштву наводе да је цјелокупно поступање спроведено у координацији са Комисијом Врховног јавног тужилаштва.
(РТС)
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